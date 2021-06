Una roldanense fue víctima del delito de moda: le vaciaron la cuenta tras una estafa virtual

En las últimas horas, una importante cantidad de personas denunciaron que habían sido víctimas de estafas on line. La mayoría apuntaban que habían sido engañados con mails oficiales del Banco Galicia y que les vaciaron sus cuentas, otras que les sacaron préstamos bancarios en su nombre por mucho dinero. En Roldán una vecina de la ciudad en diálogo con El Roldanense contó en primera persona como fue la estafa que sufrió.

‘‘El 2 de junio me llegó un mail a mi casilla de correo electrónico donde me decía que se había detectado un movimiento extraño en mi cuenta del Banco Galicia. Cuando abrí el correo electrónico, tenía solamente la supuesta notificación del movimiento extraño. En ese momento fui rápidamente a la app del banco para chequear mis datos de la cuenta y ahí mismo sufrí la estafa’’, y agregó: ‘‘Un rato más tarde de haber recibido ese primer correo me llegó otro diciendo que tenía la cuenta bloqueada”.

‘‘Luego me enteré que al abrir el primer mail, me hicieron una página espejo de mi Home Banking y automáticamente los ladrones tuvieron todos mis datos y ellos me vaciaron la cuenta y de esa manera me quedé sin nada. Se llevaron una importantísima cantidad de dinero’’, explicó la vecina de la ciudad.

“Yo abro siempre el home banking desde la app, con todas las recomendaciones del banco, pero todo lo que sucedió ese día fue muy raro, porque cuando fui al cajero observé que habían hecho varias transferencias y extracciones a otras cuentas sin mi permiso’’, recordó sobre el momento vivido.

‘‘Nunca me había pasado nada, si bien el banco me tomó la denuncia, lo raro es que extrajeron plata de mi cuenta sin presentar ninguna identificación. Además desde la entidad bancaria me dijeron que parte del dinero estaba en una cuenta que pudieron bloquear, pero aún no tengo respuesta de ellos para conmigo’’, manifestó la roldanense y agregó: ‘‘Cuando fui a la comisaría en Fisherton (lugar donde está la sede del Banco Galicia) a registrar la denuncia encontré que había cuatro casos similares a los míos. A una de las otras víctimas, además de vaciarle la cuenta, le sacaron un préstamo por 250 mil pesos a devolver en siete años, en 72 cuotas, que terminaría pagando 1.225.000 pesos. Es un calvario todo los que estamos viviendo”, remató.

Así fue el mail que estuvo circulando y que supuestamente se emitía desde el Banco Galicia: