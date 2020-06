Llega a Roldán la campaña de detección de pre síntomas de Covid19

El Senador provincial Armando Traferri, junto el Colegio de Farmaceúticos de la Segunda Circunscripción, elaboraron la campaña departamental Nuestro Compromiso. La misma tiene diferentes objetivos, el primer punto es ratificar que las personas que están circulando por las localidades del Departamento San Lorenzo no poseen síntomas de Covid19, asímismo los resultados que se obtengan de la misma serán analizados por el Departamento Investigación + Desarrollo + Innovación (IDI).

Semana atrás, desde la Casa del Senado San Lorenzo confirmaron el inicio de la campaña que consiste en realizar testeos de detección de febriles e hipóxicos (nivel de oxígeno en sangre) a la ciudadanía en general de las 15 localidades pertenecientes al departamento San Lorenzo. La combinación de estos dos factores pueden adelantar pre-sintomas del, nuevo brote de Coronavirus, Sars-Cov 2.

Según confirmaron a El Roldanense desde el entorno del senador, esta semana sería el turno de Roldán y la campaña llegaría a la localidad, en lugar aun a definir.

Las tareas que el equipo designado llevará a cabo son: la de medición de fiebre y el nivel de oxígeno en sangre, a fin de ratificar el buen estado de salud de las personas circulantes. En caso de que alguna de la persona presenta niveles de fiebre alta combinada con poco oxígeno en sangre, el equipo deberá informar al sujeto y dejar constancia de dichos síntomas y deberán avisar al Samco y a las autoridades locales.

Traferri remarcó la importancia de trabajar junto al Colegio de Farmacéuticos de manera conjunta y en la búsqueda de diferentes objetivos. “Es fundamental la labor coordinada con los profesionales en pos del conocimiento y relevamiento de la situación de salud actual de la población, que se encuentra en circulamiento, para luego poder realizar un informe y poder tomar políticas sanitarias concretas”, señaló.

Abel Klis, miembro del equipo de salud del Senador, comentó que Traferri le consultó sobre la posibilidad de colaborar en forma activa contra la pandemia. “En función de esto, nos comunicamos con el Colegio de Farmaceúticos y decidimos realizar estas campañas. Bien, sabemos que la mayor parte de las personas con coronavirus positivos, son asintomáticos. Sin embargo, podemos detectar casos sintomáticos con la detección de fiebre y saturación de oxígeno baja podremos derivarlos rápidamente y ser derivados a través del sistema de epidemiología de la provincia en donde se realizarán los hisopados correspondientes”, aseguró.

Esta propuesta iniciada de manera conjunta por el Colegio de Farmaceúticos y el Senador Traferri, tendrá una etapa posterior una vez finalizada la campaña. La idea que tienen en mente desde San Lorenzo es dejar constancia de los datos recolectados e iniciar una investigación científica que realizará el Departamento Investigación + Desarrollo + Innovación junto con la cátedra de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas (FBIOyF) de la Universidad Nacional Rosario.

Según comentó Rosana Martina, coordinadora del IDI, perteneciente al Colegio de Farmaceúticos de la segunda circunscripción, “en esta campaña, lo que se busca es poder detectar posibles casos sospechosos, si los hubiera, o, bien, hacer un relevamiento de la salud de la población. La idea es, con todos los datos que se obtengan, realizar un trabajo de investigación y un informe de relevamiento que puedan servir a las autoridades departamentales, en este caso”.

Martina comentó, que para realizar el informe sobre la labor de Mi Compromiso utilizarán los datos obtenidos, no solo por las mediciones de temperatura y de oxígeno en sangre, sino también los conseguidos por una serie de preguntas que se solicita a los participantes responder, de manera anónima: edad, patologías preexistentes, zona en la que vive y si, horas antes de la medición la persona habría ingerido algún antiinflamatorio no esteroideo (paracetamol, ibuprofeno, etc.) ya que el uso de estos podría enmascarar una fiebre no detectada. El IDI trabaja de manera conjunta con la cátedra de Salud Pública, de la FBiOyF, para evitar errores metodológicos y que estos informes puedan ser presentados tanto a autoridades estatales como en congresos nacionales e internacionales.