Llegó la primavera y los días lindos: los beneficios de entrenar al aire libre

Con la llegada de la primavera, muchas personas se vuelcan a la actividad física como prioridad para poder moldear su figura o como elección para cambiar la ‘‘energía y la rutina diaria’’. En Roldán, en el limite de barrio Santa Teresa con Las Acequias se encuentra @ecos.entrenamiento un lugar donde el ejercicio es la excusa perfecta para disfrutar de los espacios verdes que tiene el barrio.

‘‘Desde hace aproximadamente un año empecé a brindar clases de entrenamiento al aire libre. Comencé por la necesidad que había en el barrio de que exista un espacio de esparcimiento vinculado a la actividad física, y a su vez generar un grupo de compañeros que puedan disfrutar de hacer ejercicios, ese fue la entrada de calor para que hoy exista @ecos.entrenamiento’’, relató Ana Clara Gabini, profesora de educación física en dialogo con El Roldanense.

‘‘El comienzo fue de a poco, las personas se fueron agregando de forma paulatina y al mismo tiempo se fue incrementando la disponibilidad de diferentes horarios de clases. A partir de ese crecimiento pude ir incorporando nuevos elementos para que las personas puedan desarrollar una mejor preparación’’, agregó.

Según una investigación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha demostrado que el entrenar al aire libre genera mayores beneficios sobre el bienestar, autoestima y motivación, dado que a la persona la revitaliza y reduce los niveles de ansiedad y mal humor en tu día a día. ‘‘Trabajamos con todo el cuerpo en general, basado en un entrenamiento funcional en circuito, por sesiones de pausas, coordinados con trabajos de fuerzas, flexibilidad y aeróbicos. En cada clase para los diferentes ejercicio tenemos disponibles desde barra de peso, disco, mancuernas, tobilleras para las piernas, cajones de saltos, colchonetas y muchos otros elementos. La idea es que cada persona pueda hacer eje en lo que necesita y en lo que puede hacer’’, detalló.

No quedan dudas que el boom del entrenamiento al aire libre llegó para quedarse. ‘‘Luego de la pandemia hacer actividad sin estar en un lugar cerrado tomo mayor impulso, eso generó que el entrenamiento al aire libre permita aprovechar las cualidades de la naturaleza desde el estar rodeado de pasto, hojas, arboles, mirar el cielo, escuchar los pajaritos, hasta entrenar con un poco de barro, todo eso influye para hacer un entrenamiento más entretenido’’, señaló y agregó: ‘‘En caso de que el día pautado el clima no acompaña se suspende y se reprograma para otra jornada, la idea es que el alumno no pierda la clase’’.

‘‘Doy clases de lunes a jueves a las 18 hs en la plaza Pedro Giacaglia, que se encuentra en el limite entre barrio San Teresa y barrio Las Acequias y para aquellos que estén interesados en comenzar se pueden inscribir en el instagram @ecos.entrenamiento y pueden elegir la cantidad y horarios que quieran asistir a las clases’’, cerró Ana Clara.