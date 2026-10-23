Lo primero es la familia: más de 80 descendientes de apellido Bufarini se reunirán en Roldán

Al mejor estilo de La Familia Benvenutto (la icónica serie televisiva de los años 90 con Guillermo Francella a la cabeza), más de 80 descendientes de los Bufarini se van a congregar este domingo en una casa de Roldán.

La excusa es recibir a dos jóvenes parientes -Ely y Marco- que llegan desde Ancora, la región italiana de donde partieron en plena guerra los primeros emigrantes que luego desembarcaron en la ciudad, donde hoy residen la mayoría de sus descendientes. Sin embargo, detrás de ese recibimiento hay mucho más: volver a la vieja tradición de reunir a toda la familia alrededor de una mesa.

“Nos juntamos a comer, hablar todos al mismo tiempo, mover las manos exageradamente y recibir como se merece a la delegación oficial que se vino volando directo desde Italia con mucha ilusión: Ely y Marco”, dicen en el flyer que hicieron para convocar a todos al encuentro. La única consigna es llevar un sombrero y disponerse a pasar un gran momento.

La cita será este domingo, aunque hoy sábado a las 11 los agasajados llegan al aeropuerto y serán también recibidos por miembros de la familia. Ely y Marco se quedan en Roldán hasta el próximo jueves 29 de octubre.

Para la ocasión prepararán carnes a la estaca. “Vamos a hermanar las dos regiones, con cosas típicas de allá y de acá. Se va a proyectar un video de Italia para los chicos que vienen, vamos a ver si nos animamos a bailar la tarantela”, dijo en diálogo con El Roldanense y con mucho humor, José Bufarini, uno de los organizadores del gran evento.

“Es parte de la escena y cultura de roldan, de las familias que se establecieron. Queremos brindarles a los chicos que llegan lo típico nuestro que es comidas tradicionales a la estaca, en un fogón, al aire libre, como las costumbres que tenemos nosotros y es naturaleza pura de Roldán”, sumó.