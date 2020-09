Los choferes cobraron y desde el lunes vuelve a funcionar el interurbano

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Rosario resolvió este viernes a la tarde levantar el paro de colectivos desde el próximo lunes.

La decisión, tras 16 días corridos de huelga y más de 60 durante la pandemia, fue comunicada por el secretario local del sindicato, Sergio Copello, quien confirmó que llegó el pago de «una cuota» desde Nación con parte del dinero adeudado.

Se trata de 105 millones de pesos que sirven para cancelar el 50% del salario de julio que se debía, el 50% faltante del aguinaldo y el 40% del mes de agosto.

Es decir que, a partir del lunes, cuando todos los fondos impacten en las cuentas de los trabajadores, sólo se les adeudará el 60% de agosto.

El fin de semana no regresará el servicio porque “hay que limpiar las unidades y además uno de los bancos no paga hasta el lunes”, dijo Copello y resaltó que este dinero «alivia a un montón de familias que no tenían para comer; no es la cancelación total pero es una gran ayuda».