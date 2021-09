Los planes de la nueva conducción de Independiente para levantar el club

“Vamos despacito, pero firmes”. La frase pertenece a Luis Caillet Bois, nuevo presidente del club Independiente desde que la nueva comisión asumió funciones el pasado 6 de septiembre. Sin tiempo que perder, el hombre que fue tesorero de la administración anterior se puso manos a la obra junto al equipo que lo acompaña y ya trabaja, sea en infraestructura como en lo deportivo. La entidad, que padeció en el olvido durante largos años, hoy busca recuperar el brillo que tuvo alguna vez a pasos acelerados.

Las tareas han sido progresivas en este tiempo, y el futuro está repleto de proyectos. El primer peldaño que escaló la actual comisión fue poner los papeles en regla, y para dicho objetivo el presidente supo asesorarse con contadores para regularizar el estado de la institución. La pandemia puso un freno a las intenciones de la conducción que había tomado las riendas del club en 2017. Sin embargo, ante la renuncia de casi todos sus miembros, él quedó como la cabeza principal.

“Como el club estuvo parado, lo encontramos caído. Nos encontramos con unas instalaciones en abandono, pero hoy en día cambió al 100%. Una vez que reabrimos las puertas, la gente se acercó, colabora y, despacito, lo vamos levantando de vuelta”, dice a El Roldanense. “Debimos cortar el paso, arreglar los tejidos, estamos acomodando los baños y vamos a hacer uno nuevo. También vamos a pintar el salón de fiestas y compramos rejas para las ventanas de aluminio”, agrega y destaca la colaboración de padres y todos aquellos que conforman la comisión.

El del baño nuevo significa uno de los proyectos más grandes en la actualidad. “Tiene uno que es viejito, de hace muchísimos años, así que se hará todo de nuevo. Se va a arrancar la semana que viene o la próxima, con los ingresos del club y el trabajo de la comisión. Gracias a Dios, vamos bien, hay muchos papás que se acercaron y gente que tiene muchas ganas y proyectos”, explica, a la vez que dice que el desafío es siempre mirar hacia adelante.

Si bien actualmente no compiten en ligas hasta que se reforme la estructura deportiva del club, Independiente relanzó la modalidad escuelita de fútbol. “Empezamos a trabajar de vuelta con infantiles, tenemos desde 2015 a 2009. La semana pasada lanzamos una convocatoria”, manifiesta, y lamenta que en el último año sufrieron muchas bajas de chicos. Al unísono, otra idea va de la mano con la filial local de Rosario Central y tiene el objetivo de formar una división infantil. “Vinieron a hablar con nosotros. En conjunto, con nuestras instalaciones y los chicos 2007, 2008 y 2009, vamos a empezar el proyecto”, señala.

Caillet Bois admite que hubo malas administraciones y desmanejos al ser consultado por la razón del estancamiento del club, pero dice que no es su objetivo ahondar en el tema. “Ya es pasado. Lo que sucedió, ya pasó. En este último tiempo, el club no estuvo parado, solo que el coronavirus detuvo su marcha”, dice. Y profundiza: “Independiente no tenía siquiera personería jurídica, se le hizo ahora. Hoy estamos haciendo las cosas bien con poco”.