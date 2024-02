Los roldanenses que ganaron como revelación y se subirán al escenario en el festival de jineteada de Las Varillas

Germán Buschel, Daniel Araujo, Miguel Mendoza Santos Leiva, Jesús Buschel, y José Leiva llevan el chamamé en la sangre. Hace 20 años que están juntos haciendo música y hace tres que lo hacen bajo el nombre de La Fuerza del Litoral, grupo con el cual entre el 15 y el 17 de marzo se subirán al importante escenario del Festival de Jineteada de Las Varillas, Córdoba, uno de los tres más importantes del país.

“El año pasado en septiembre fuimos a tocar a Las Varillas como cosa nuestra para que nos den la oportunidad de mostrarnos. Y a mediados de enero nos avisaron que estamos seleccionados para tocar en el festival de jineteada que se hace en marzo. Salimos revelación del 2023 y nos convocaron”, contó Germán en diálogo con El Roldanense.

“Hace rato venimos con la música pero hace tres años que arrancamos con La fuerza del Litoral y de apoco fuimos grabando temas y estamos en todas las plataformas como Youtube, Instagram y Spotify”, agregó el acordenoista y cantante.

Lograr subirse a un escenario tan importante no es fácil, pero los músicos locales lo hicieron a fuerza de puro talento: “Es complicado entrar si no te conocen, pero nosotros fuimos, nos presentamos y les gustó lo que hicimos. Ahora en marzo vamos a estar contratados. Siempre dejan un espacio para gente como nosotros que no somos conocidos, y de ahi sale un conjunto revelación que luego lo convocan y puede tocar en el festival”, expresó.