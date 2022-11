Martes con feriado administrativo: no hay clases, no funciona el urbano y no hay atención municipal

Este martes es feriado en toda la provincia de Santa Fe por la fundación de la ciudad capital, pero no afecta a todos por igual. Se trata de un feriado administrativo, considerado día no laborable para la actividad privada y por ese motivo no habrá clases en toda la provincia.

En Roldán, la administración pública municipal no funcionará para atención al público en ninguna de sus sedes y sólo mantendrá guardias mínimas. En tanto, tampoco funcionará el transporte urbano.

De acuerdo a lo establecido en la ley provincial 13.155, el 15 de noviembre “es feriado administrativo en todo el territorio de la Provincia, con motivo de la conmemoración de la fundación de la ciudad de Santa Fe”. Y solo por ese día, el gobierno provincial establece su sede en Cayastá, departamento Garay, donde se descubrieron las ruinas de la primitiva capital santafesina.

En términos prácticos, se trata de un asueto administrativo, más que de un feriado. Para quienes quedaron fuera de este feriado provincial, hay revancha: el lunes 21 de noviembre es feriado nacional por el Día de la Soberanía que se conmemora el 20 de noviembre, en recuerdo a la Vuelta de Obligado en 1845.