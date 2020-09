Más flexibilizaciones: rehabilitan ceremonias religiosas con hasta 10 personas

«Nueva modalidad de convivencia en pandemia», llamó el gobernador Omar Perotti a esta etapa de cuarentena y durante el anuncio de las nuevas restricciones para el Gran Santa Fe, también hubo un capítulo para el sur de la provincia, Roldán incluido.

Es que el gobierno provincial decidió convalidar expresamente una flexibilización que ya había a anunciado el intendente Pablo Javkin para Rosario, con la habilitación para que comercios minoristas de rubros no esenciales puedan trabajar con la modalidad take away, que de acuerdo a la comunicación de este viernes la noche correrá para los cinco departamentos del sur santafesino donde la semana anterior se volvió a la cuarentena estricta.

Además, se incluyó entre las actividades permitidas las reuniones o ceremonias religiosas que cuenten con una concurrencia mayor a diez personas