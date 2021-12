De un crack a otro: “Maxi es el gran ídolo del club”

Por: Nicolás Galliari

Aún cuando podía tratarse de una noticia esperada, el anuncio de Maximiliano Rodríguez sobre su adiós al fútbol profesional una vez que termine el torneo actual provocó un shock en los hinchas de Newell’s. La sensación, incluso, fue más allá y los mensajes de elogio y despedida hacia la Fiera se esparcieron por todo el país. Pasados unos días del video que el emblema rosarino publicó en sus redes, El Roldanense dialogó con Diego Mateo, otro símbolo del club, para conocer su opinión y hablar sobre los momentos que ambos compartieron.

“Hay que reconocer lo que hizo Maxi. Más allá de su jerarquía y lo gran jugador que es, por lo que hizo humanamente por el club. Se formó desde la cuna, de chiquito estuvo en el predio Malvinas, y cumple todos los requisitos para ser el gran ídolo del club”, expresó Mateo. Contó, a la vez, que Rodríguez le había anticipado su decisión en una charla que mantuvieron hace cerca de un mes. “ Es un poco lo que dijo él en su video de redes sociales. Maxi es una persona muy sincera, muy auténtica, dio todo”.

Fue en 2012 que Maxi dejó su estadía en Inglaterra para volver al club de sus amores, en el que había debutado en 1999 cuando tenía 18 años. “Llegó cuando necesitábamos jugadores de jerarquía, estábamos peleando el descenso, y él vino siendo figura en el Liverpool con un gran contrato. Además, era joven, podía seguir jugando en Europa. La gente lo reconoce y ha quedado entre los grandes ídolos del club. Realmente lo merece por todo lo que hizo en la institución”, se deshizo en halagos Mateo.

Precisamente en este último punto, el ex volante central hace un viaje en el tiempo y retrocede hasta el punto en que Newell’s se consagró campeón, allá por 2013. “Fue hermoso poder compartir aquel plantel con Maxi y los jugadores que había. No solamente teníamos grandes jugadores, sino un buen grupo humano, y por eso se logró el campeonato y pelear la Libertadores”, recordó el ex jugador roldanense. “Además, no solo se valora compartir el plantel, sino lo que es como persona. Yo lo quiero mucho, es alguien muy sencillo, muy humilde, y compartir concentraciones o mates charlando fue hermoso”, rememoró.

Como si todavía se viera dentro de la cancha recuperando la pelota y tocando hacia Maxi, Mateo dijo que “él es un jugador inteligente y hace todo lo que pide la jugada”. El análisis futbolístico continúa: “Es simple para jugar y tiene una gran virtud en el control y el pase. El control que tiene es impresionante. Parece que la pelota le queda pegada al pie. Tiene muy buena toma de decisiones, sabe ubicarse y encontrar espacios”. Además, destacó la enorme carrera que hizo y su versatilidad para jugar en diferentes posiciones. “Eso lo logra porque es un gran jugador, con mucha técnica”.

Diego entiende que Rodríguez seguirá ligado al fútbol una vez cuelgue los botines, ya que “tiene muchos contactos, es muy querido y le van a surgir posibilidades sin lugar a dudas”, pero en paralelo señaló que seguramente el ídolo se tomará un descanso. “No sé si querrá seguir metido en el ambiente una vez se retire, quizás necesite un tiempito para poder despejarse y recargar energías. Fue una carrera muy extensa y muy agitada, por lo que es lógico que necesite un descanso”, manifestó. “El club es su vida, se ha criado allí, tiene mucho cariño y así lo ha demostrado un montón de veces”, destacó, y no descartó que algo le pueda surgir de la Selección Argentina.

De cualquier manera, “Pomelo” no lo ve siendo entrenador en un futuro, “lo hemos charlado y no tiene ganas de meterse como técnico”. Igualmente, se ilusiona con verlo en otro rol y no descarta que pueda desempeñarse en un papel dirigencial en el que vuelque lo aprendido en Europa, como puede ser una secretaría deportiva. “Me encantaría que él pueda ocupar un cargo así, sobre todo en Newell’s. Es una persona muy querida en todos lados, es muy inteligente para moverse, y creo que sería el puesto ideal. Pero es una decisión de él”, opinó.

Este lunes es la despedida de Maxi ante su público, en el último partido de NOB como local. Mateo estará allí y se esperanza con disfrutar el momento con sus hijos. “Va a haber una ovación tremenda y la gente va a colmar el estadio para poder despedir al gran ídolo del club, por todo lo que hizo. Va a tener una despedida como merece y seguramente se va a emocionar mucho, él tiene mucho sentimiento. Será una jornada inolvidable para él y toda la gente de Newell’s”, subrayó el ex futbolista local, quien ha mantenido contacto fluido con el ídolo en este tiempo y aún conserva una foto que retrata el momento en que se enfrentaron por la liga española, en un Racing de Santander vs Espanyol.

Su actualidad como entrenador de juveniles

Tres años atrás, el hombre que dejó su sello en el mediocampo del Parque Independencia comenzó a trabajar en las juveniles. En un principio fue técnico de la séptima división, hoy dirige a la sexta de AFA y asiste todos los días al predio de Bella Vista. “Me gusta la formación, me siento cómodo en ese lugar y muy querido en el club. Eso me da entusiasmo y ganas. Hoy por hoy disfruto donde estoy”, dijo. “A veces es desgastante por el hecho de que tenes chicos adolescentes y existen distintas realidades, pero cuando termina el día lo valoro mucho porque me siento útil y me gusta”.

Focalizado en el trabajo con los chicos, señala que el resultado es secundario, más allá de la intención lógica de ganar. “La idea principal, más allá del resultado, es que los chicos lleguen bien formados a Primera División. Lo más importante son las formas que uno pueda tener, los recursos nobles que uno pueda emplear para ganar el partido”, describió. “La mayor satisfacción que se tiene es esa, que lleguen, estén bien y tengan una buena carrera. Hay que entender que las prioridades son formar a la persona y enseñar desde lo futbolístico”, amplió.

Si bien hubo un cambio de coordinación en las divisiones inferiores del club, Mateo destacó lo realizado y se ilusiona con el camino por recorrer. Inclusive, expresó que nunca le fue ofrecida la conducción del equipo principal y que, si alguna vez se lo hubiesen propuesto, habría dicho que no. “Hoy me siento cómodo en la formación y no me quiero ir de acá. También tengo amigos y ex compañeros en Primera División, y tampoco es saludable tomar decisiones así”, explicó. Y no pierde el tiempo buscando respuestas en el futuro: “Me gusta vivir el presente y estoy bien”.