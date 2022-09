Media sanción a proyecto para mejorar los recursos destinados a comedores escolares

El proyecto de la diputada provincial del Bloque UCR Evolución, Silvana Di Stefano, para modificar la ley que establece las actualizaciones de los fondos destinados por la provincia para solventar los servicios de Comedor Escolar y Copa de Leche en las escuelas de Santa Fe, obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, y fue girada a Senadores.

La iniciativa establece que la actualización se realizará dos veces al año, en los meses de marzo y julio de cada ciclo lectivo, coincidiendo con el período posterior a los recesos escolares. Además, aclara que en caso que la inflación acumulada en el primer o tercer trimestre del año supere el 10 por ciento, deberá hacerse de manera trimestral.

Cabe aclarar que actualmente se asignan 35,26 pesos por copa de leche, y 84,66 por comedor escolar.

“Es una temática que nos preocupa y que venimos trabajando con el diputado Maximiliano Pullaro y todo el bloque. Presentamos este proyecto en marzo porque veíamos con preocupación el efecto que una inflación mensual del 4 por ciento. Ahora la situación es mucho más grave, con meses en los que se registra más de un 7 por ciento de inflación, por lo que la actualización semestral resulta demasiado tardía”, evaluó la legisladora.

“Adquirir alimentos que registran un aumento tan significativo genera, con el correr de los meses, problemas en la gestión de los comedores que indefectiblemente impactan en la cantidad y calidad de la comida que reciben los niños, niñas y adolescentes, lo provoca que, en el mejor de los casos, el costo inflacionario sea asumido por los proveedores o las cooperadoras escolares”, lamentó.

Por otra parte, Di Stefano advirtió que “al retraso en los valores de las raciones, se le suma la demora con la que el Ministerio de Economía está efectuando los depósitos. Nos han informado los cooperadores y directores de establecimientos escolares, que las transferencias se están recibiendo con 2 o 3 meses de atraso”.

“La situación socioeconómica del país es grave, cada vez hay más chicos que asisten a los comedores porque sus familias no pueden garantizarles un plato de comida. Le pedimos al gobierno de la provincia que se ocupe de este tema y garantice la alimentación de nuestros menores, no sólo porque es un derecho de los niños y un deber del Estado, sino porque son el futuro de nuestro país”.

“El gobernador Omar Perotti recauda y guarda, pero no sabemos para qué. No sólo no tiene proyectos para asignar recursos, sino que no gestiona cuestiones básicas, como lo es el servicio de comedor escolar. Esto no les sirve a los santafesinos”, cerró la legisladora del bloque de la UCR, presidido por Maximiliano Pullaro.