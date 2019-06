Messi estuvo en el país y el corte de pelo de uno de sus hijos quedó en manos roldanenses

«El día menos imaginado terminás cambiándole el look al hijo de Lionel Messi», posteó la peluquera roldanense Lucía Silvi en su perfil de Facebook y lo acompañó de una foto suya junto a Antonella Roccuzo.

Silvi es dueña en la ciudad de la peluquería especializada en niños MrLook, pero también trabaja los domingos y lunes en el local de Pelokitos ubicado en el shopping de Fisherton. Allí llegó la esposa de Lio con su hijo Thiago y fueron las manos de la roldanense las que intervinieron el look del pequeño.

«Primero con mis compañeros estábamos en duda de si eran ellos o no, pero lo terminamos de confirmar cuando les tomamos los datos y nos dijeron el apellido», contó a El Roldanense Lucía.

«La tía fue la que me dijo que se iba a cortar Thiago, cuando lo sentamos en la play, y mientras jugaba entra Antonella y empecé a pedir las indicaciones para cortarle el pelo. Muy humildes y sencillas tanto ella como la hermana», agregó.

La roldanense aprovechó que entró una chica de otro local a pedirle una foto a la esposa de Messi e hizo lo propio: «Le pregunté si podía salir Thiago y me dijo que prefería que no, pero que ella si, que no había problema», señaló.