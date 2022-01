Mientras dormía, entraron a su casa y se llevaron una moto de alta gama

En la madrugada de este jueves mientras una familia de la ciudad dormía, entraron a su casa y se llevaron una moto de alta gama.Las imágenes del momento del robo quedaron grabadas por las cámaras de seguridad de la vivienda.El hecho ocurrió en la madrugada de este jueves en barrio Las Tardes donde también otras tres casas sufrieron hurtos.

‘‘ Estaba durmiendo, escuche un ruido y cuando me di cuenta se habían llevado la moto de adentro de mi casa. Cuando fui a mirar las cámaras de seguridad observe como se la llevaban por el portón ’’, relató Nicolas en dialogo con El Roldanense.

‘‘La sensación que me queda es que me tenían visto, dado que la moto que se llevaron es una Royal Enfield Himalaya, es una moto muy particular, es diferente a todas por su tamaño y su peso.Hoy en día tiene un costo alrededor de un millón de pesos’’, explicó la víctima y agregó:‘‘ Si bien se observa que se la llevan caminando, por las características particulares de la moto, me da a pensar que había algún vehículo cerca para cargarla y llevársela’’.

‘‘Hice la denuncia correspondiente, si alguien ve la moto por alguna zona le pido que se comuniquen a mi celular 3416 24-7807 es de color gris y negro y quiero recuperarla porque es una moto de gran importancia para mi’, detalló Nicolas y añadió:‘‘ Luego hablando con vecinos de mi barrio me entere que también intentaron robar en otras tres casas del barrio’’.