Mochila Argentina: el proyecto para que haya un seguro de indemnización para despidos

Unos cincuenta industriales de diferentes regiones de la provincia de Santa Fe participaron de una charla debate sobre el proyecto «Mochila Argentina», organizada por la Unión Industrial Región Rosario (Unirr), junto a Fisfe. Del encuentro, también participaron representantes del arco sindical y el Secretario de Industria de Santa Fe, Claudio Mossuz.

La disertación estuvo a cargo del titular de TN Platex, Teddy Karagozián. La iniciativa cuenta ya con el beneplácito de diferentes sectores políticos, gremiales e institucionales.

“La Mochila Argentina es una mejora para el empleado. No es un fondo, sino un seguro. Y no es de desempleo, sino de indemnización. No es para quien no tiene empleo, sino para quien sí lo tiene. Y que si lo pierde, pueda tener este seguro. Desde que se instala, el empleado es dueño de su indemnización, que podrá cobrar completa y que se traslada junto con el trabajador, si cambia de empleo”, explicó Karagozián.

“Cuando pensamos en llevar adelante esta actividad lo hicimos porque vemos que tanto desde la opinión pública como del sindicalismo y el Estado vemos que hay interés en este tema. Obviamente lo que nos ocupa es la generación de trabajo formal y de calidad para mejorar las condiciones socioeconómicas en las cuales estamos inmersos y tenemos nuestras fábricas”, destacó el empresario local Román Guajardo, organizador de la charla.

“Nosotros como industriales queremos cambiar los esquemas e ir un sistema de incentivo donde nos permita generar cada vez mas puestos de trabajo. Este tema tuvo mucha difusión y al hablar con distintos actores vemos bastante asidero y por eso decidimos darle un espacio dentro de Unirr y dentro de Fisfe. Hubo mucho interés desde todos los sectores”, sumó.

“Mas allá de que es un proyecto, es muy interesante que podamos conocerlo, debatirlo y trabajar en algo que despierta mucho interés para que cuando llegado el caso se concrete, tengamos un conocimiento avanzado”, finalizó.

Por su parte, el presidente de UIA Joven, Tomás Karagozian, completó: “Lo que nos ocupa y preocupa es la falta de generación de empleo en nuestro país, el crecimiento de la pobreza y la informalidad. Entendemos que puede no ser el proyecto que finalmente regule el tema, lo venimos trabajando muy fuertemente y entendemos que es importante para plantear el debate, no porque se nos ocurra sino porque tiene respaldo del arco político y Sindical. Agradecemos fundamentalmente a Román por la organización”.