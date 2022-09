Movida solidaria para que chicos de segundo grado de la Escuela 1399 puedan hacer un viaje junto a sus compañeros

El próximo miércoles 14 de septiembre los chicos de segundo grado del turno tarde de la Escuela 1399 tienen proyectado un viaje a Rosario donde visitarán La Granja de la Infancia y la Isla de los Inventos y los padres de los alumnos organizaron un a rifa que tiene un valor de $300 para poder hacer frente al pago de los pasajes de cuatro chicos que no pueden abonar el monto de $5200 que sale cada viaje.

“Este martes se realizó una reunión en la escuela y la seño nos comentó que había chicos que no iban a poder viajar porque sus familias no pueden pagarlo. Con otras mamás y la seño vamos a estar haciendo una rifa para juntar la plata y que todos puedan viajar, no queremos que ninguno se quede sin su experiencia ya que después van a trabajar sobre eso”, contó a El Roldanense la mamá de uno de los chicos del grado.

“No podemos pedir ayuda al Ministerio ni a ningún organismo oficial porque es un viaje de segundo grado no de la escuela, pero queremos ayudar a los chiquitos que no se queden sin su viaje de escuela con sus compañeritos”, manifestó.

Aquellos que quieran adquirir la rifa y colaborar pueden comunicarse al celular 3412168406, “nosotros les llevamos los números que va estar con el sello de la escuela y los detalles de los premios”, contó la mamá.