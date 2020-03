Mujeres con actitud: una empresa tecnológica en clave femenina

Desde su nacimiento en 2002, DonWeb -antiguamente Dattatec- ha sido pionera en la inserción de mujeres en el mercado laboral de la tecnología, una industria que ha sido tradicionalmente masculina y que, si bien muestra algunas mejoras en materia de igualdad de oportunidades, continúa siendo reticente a la hora de ubicarlas en puestos de gerencia. Sin embargo, Verónica Irazoqui es quien ocupa el cargo en dos de las unidades de negocios del grupo: CFO en DonWeb, la mayor empresa de hosting en Latinoamérica, y CEO en BordeRío, un complejo de vanguardia compuesto por viñedos y una bodega de última tecnología, emplazado en un lugar de ensueño, a orillas del Paraná entrerriano.“Una mujer líder es aquella que sabe escuchar, que se conoce a sí misma, que reconoce sus errores y limitaciones, y que está abierta a críticas constructivas. Pero por sobre todo, una mujer líder es aquella que reconoce su éxito y lo usa para guiar y enseñar a otros”, asegura Irazoqui, quien ha desarrollado toda su carrera profesional en la compañía. Actualmente, DonWeb está compuesta de manera equitativa por mujeres y hombres, y esto se traslada a otros roles claves como Marketing Manager, Líder de Producto, Líder de Fidelización de clientes y Líder de Nuevos Clientes. De 16 puestos de liderazgo, casi la mitad está ocupada por gerentas. Consultada por los desafíos de ocupar un alto cargo, asegura que lo más difícil es reinventarse. “La primera vez que estuve al mando de un equipo era muy joven e insegura, en tanto hoy me siento más empoderada y con confianza en mí y en mis proyectos. El desafío principal continúa siendo el tomar las decisiones correctas que permitan el crecimiento y el bien común”, y desde su perspectiva de mujer, apunta: “Las mujeres hemos logrado empoderarnos y dejar salir todo ese potencial que por prejuicios o falta de oportunidades no habíamos podido explorar. En la empresa, ambos géneros están en igualdad de condiciones, pero puertas afuera es un camino que estamos aún transitando y que nuestras hijas seguirán forjando”. Además de ocupar dos puestos de toma de decisiones, Verónica Irazoqui es mamá de dos adolescentes mujeres, y es justamente el balance entre lo personal y lo profesional lo que según su experiencia la ha llevado al éxito. “Es muy importante que la mujer se realice en ambos ámbitos -decidamos o no ser madres- y para esto es fundamental el equilibrio emocional. El impulso profesional estará dado en la medida en que estés en armonía con vos misma, en que te conozcas y sepas qué querés, y también que no querés. Con una meta clara, paciencia, perseverancia y actitud, las cosas se alinean. Y claro, es clave el desenvolverse en un ambiente de trabajo que garantice la igualdad de oportunidades para ambos sexos”, explica.Desde los comienzos de la compañía no ha habido distinción de sexo en materia salarial, operativa ni tampoco en cuanto a oportunidades. Aunque la maternidad de sus gerentas y empleadas plantea un desafío innegable, lo han sabido sobrellevar siendo flexibles. “Entendemos que hoy las políticas sobre los derechos de las mamás trabajadoras está un poco a trasmano de la realidad laboral, con muy pocos días para los padres, que en general participan de igual manera en la crianza de sus hijos e hijas. En DonWeb se analiza cada caso en particular y ayudamos a que nuestras empleadas puedan continuar desarrollándose profesionalmente, al mismo tiempo que disfrutan de su nueva etapa”, cuenta Irazoqui. En un plano más íntimo, confiesa que “hubo años duros, sobre todo cuando mis hijas eran muy chiquitas, y al mismo tiempo que la empresa crecía, decidí terminar mis estudios universitarios”. La satisfacción de haber cerrado esa etapa y el convertir a DonWeb en una empresa de tecnología de alcance mundial, la inspiró a animarse a más, iniciando así BordeRío, un emprendimiento que busca reivindicar la vitivinicultura entrerriana -postergada durante años debido a prohibiciones injustas-, a través de un complejo de bodegas y viñedos en las afueras de la ciudad de Victoria.Sobre las ventajas que tiene para una empresa el incorporar mujeres en sus filas, Irazoqui apunta que “la mayoría de las mujeres con las que he trabajado son más intuitivas y creativas”, pero más allá de eso, lo realmente importante es “el contar con ambiente de trabajo de intercambio, con diferentes puntos de vista y diversidad, ya sea de género como de otras cuestiones culturales”. En este sentido, Verónica Irazoqui se confiesa orgullosa de ser parte de DonWeb, una empresa que demuestra que “en Argentina se pueden hacer cosas de nivel mundial, con productos que ayudan a cambiar realidades”. “Cada vez más las mujeres llevan adelante emprendimientos propios y herramientas como Sitio Simple y Envíalo Simple han logrado que esto sea más fácil de concretar. Vemos un crecimiento exponencial de nuestras clientas, mujeres que se vuelvan a lo digital, al home office, que se animan a más”, comenta.Además de la igualdad, la empresa se guía por una cultura organizacional orientada al entusiasmo, el trabajo en equipo, el liderazgo y la mejora continua, principios que se trasladan al servicio que le brindan a miles de mujeres emprendedoras. María de la Cruz Mosso es User Experience Analyst en Envialo Simple, una plataforma de email marketing con múltiples funciones y plantillas fáciles de aplicar, que miles de empresarias utilizan diariamente para impactar a sus clientes y llevar tráfico a sus tiendas online, a través de promos y noticias. Consultada por su experiencia personal en la industria tecnológica, asegura que DonWeb es un lugar en donde, como mujer, una puede desarrollarse en ámbitos en los que hasta no hace mucho era impensado hacerlo. “Las mujeres van ganando terreno, aunque quizás el avance sea más lento en comparación a otras actividades. Para aquellas emprendedoras que nos eligen o que quieren animarse a lo digital les diría que se sacudan los prejuicios y se animen a trabajar en pos de aquello que les gusta y las motiva, independientemente del ámbito”, señala. Milagros Mora, por su parte, es Scrum Master de Envíalo Simple. “Una de mis responsabilidades principales es la de garantizar que los procesos y las prácticas del equipo sean ágiles, sorteando obstáculos, aumentando la efectividad, inyectando dinamismo y de alguna manera influenciando a los miembros de Envíalo Simple desde adentro”, explica Mora sobre un trabajo que en parte es técnico. Por otro lado, enumera las materias pendientes. La joven profesional está a punto de lanzar un libro sobre ciencia y tecnología, como co-autora y revisora técnica, y desde esta posición asegura que la brecha entre hombres y mujeres sigue siendo alta. “La desventaja comienza dentro de las casas de estudios. Las mujeres liderando en empresas tecnológicas, seguimos siendo casos aislados, pero no es un problema sólo del ámbito privado, también responde a la formación y las posibilidades que tenemos de hacerlo”. Desde DonWeb aseguran que continuarán garantizando el crecimiento de mujeres dentro de sus filas, creando oportunidades, fomentando a las líderes y empujando desde su lugar a una presencia femenina más fuerte en toda la industria. “La actitud es todo es nuestro lema, y las mujeres que conforman nuestra empresa llevan eso dentro de ellas: actitud en el crecimiento, en el servicio, en el liderazgo”, concluye Verónica Irazoqui.