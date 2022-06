Muke Benítez volvió a entrenar tras estar un año parado y busca sponsors para seguir corriendo

Allá por diciembre de 2020, Gustavo “Muke” Benítez corrió su última carrera oficial. Por entonces, las sucesivas restricciones que impuso la pandemia habían hecho mella en su preparación y él se había desprendido un tanto de los entrenamientos. Eso hizo que, por un año, el deportista roldanense dejara la práctica activa de su deporte, estresado por no poder hacerlo de la forma deseada. Fue un año sin competencia hasta hace un mes y medio, cuando decidió volver al ruedo.

“Desde que comenzó la pandemia, se dificultó mucho la posibilidad de entrenar. Por ahí volvía una semana y se cortaba nuevamente. Era un subibaja permanente, de parar y volver a comenzar todo el tiempo”, dijo a El Roldanense. “Un día me cansé. Decidí apartarme por un tiempo, dado que ya estaba entrenando como si fuera una obligación. Eso está mal, no debe ser así”, profundizó. La inestabilidad no le permitía alcanzar su mejor versión, por lo que priorizó tomar un descanso y “tomarme un tiempo para mí, hacer mis cosas y comer lo que quisiera”.

El retorno a los entrenamientos, hace relativamente poco tiempo, coincidió con una etapa en la que se quedó sin trabajo. “Muke” decidió empezar de cero y aprovechar el tiempo libre para despejarse, y ya empieza a ver los frutos. “Entré a otro nivel, no me siento al máximo, pero tengo muchas ganas de ir por todo. Quiero superarme día a día, romper mis propios récords y tiempos”, comentó ilusionado. Más allá de que en agosto del 2021 se anotó en una carrera para probarse, después de competir “fue el parate total”.

Hay nuevos desafíos en mente para Gustavo. Uno de ellos será el 26 de junio próximo, cuando participará como deportista federado. “Se corren los 42 kilómetros de la Bandera, en Rosario. Y junto a esa competencia, se hacen los 10 kilómetros del Campeonato Nacional de Ruta”, describió. En esa meta de superarse e ir por más, está en la búsqueda de sponsors. “Esta vez voy a necesitar ayuda, sea de la Municipalidad o cualquier otro lugar de Roldán, lo que me pueda llegar a servir. Puede ser una colaboración económica o material, aunque plata no quiero”,aseguró.

En la búsqueda de mayores recursos, “Muke” expresó que se siente “con ganas y muy motivado”, pero “me faltan recursos para seguir adelante con mi preparación y para que la motivación no se apague nuevamente”. A poco tiempo del regreso, se enfoca en autosuperarse. “Quiero dar lo mejor de mí, hoy estoy lejos de mi mejor versión pero voy por todo. Me siento preparado y es algo que me va a servir personalmente para saber dónde estoy parado”, narró, resiliente.

Actualmente, entrena de lunes a lunes en la ciudad y, cuando tiene la oportunidad, viaja a Rosario para unirse al equipo que conforma. De todos modos, aseguró que eso “también conlleva un costo”. Mientras tanto, intenta cumplir con la rutina que le pasa su entrenador mediante los elementos de los que dispone en su casa. “Tengo lo básico para no pagar un gym”, describió. Y se esperanzó: “Me encantaría que me reconozcan como deportista acompañándome con ayuda para poder obtener mejores rendimientos, hay que apoyar a los atletas para que lleguen a ser alguien en el deporte”.

Deportistas que priorizan la salud mental

Cada día se evidencia una mayor cantidad de casos de deportistas de élite que deciden priorizar su salud mental y poner en stop sus carreras deportivas. Es algo que sucede por las sucesivas presiones o, también, por la imposibilidad de entrenar que impuso el coronavirus. Allí está el caso de la nadadora argentina Delfina Pignatiello, o la gimnasta olímpica estadounidense Naomi Biles. Y así como en la alta competencia, lógicamente se refleja también en el deporte amateur.

“Veo muy bien que los atletas prioricen la salud mental. Es lo fundamental y lo mejor para uno mismo. Primero estamos nosotros, segundo nosotros y así sucesivamente. La mente lo es todo y más en un deportista”, respondió “Muke” ante la consulta de este medio. “Vos podes llevar tu cuerpo al máximo, pero si tu mente está en otra, no te sirve. Hasta a los mejores del mundo les pasa siempre en alguna parte de su carrera y quieren tirar todo a la basura, cada uno tendrá su porqué”.