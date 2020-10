Municipales mantienen el plan de lucha para la semana próxima

Los trabajadores municipales de la provincia nucleados en Festram cumplieron con dos jornadas de cese de actividades el pasado jueves y viernes. El plan de lucha que viene sosteniendo el sindicato se mantendrá la semana entrante y sólo resta definir cual será la medida para aplicar en comunas y municipios.

Desde Festram, establecieron: ‘‘Las distintas regionales de la federación y los sindicatos que componen cada una de ellas organizaron durante el miércoles pasado cuatro cortes de ruta: en la autopista Santa Fe-Rosario a la altura de la localidad de Arocena, en la intersección de la RN 33 con la provincial 178 en el sur así como la RN 33 en Venado Tuerto y sobre la RN 11 en las inmediaciones del puente que une las ciudades de Reconquista y Avellaneda. La contundencia de estas acciones fueron acompañadas también en numerosas localidades donde los gremios instalaron carteles, pasacalles y entregaron volantes informativos’’.

El sindicato, explicó: ‘‘El conjunto de las trabajadoras y trabajadores municipales y comunales santafesinos han dado, nuevamente, una clara y masiva demostración de su capacidad de movilización en defensa de sus derechos; situación ésta que debería ser advertida y solucionada por los responsables de los ejecutivos locales y por las propias autoridades provinciales’’.

Los municipales, detallaron: ‘‘Los intendentes ofrecen $0 por julio y $3.000 como suma fija no remunerativa ni bonificable por agosto’’. En tanto, ‘‘para septiembre 11% del sueldo básico como suma no bonificable y 4% suma no remunerativa no bonificable. Estos aumentos son sólo sobre el básico y no impactan en la totalidad del salario. Ejemplo: una categoría 15 recibe en Setiembre un aumento de $2.500 (11+4), lo que para un ingreso efectivo de bolsillo en categoría media es el 6% real. En dinero efectivo es menor que lo ofrecido en propuestas anteriores’’.