Narcóticos anónimos llega al Samco de Roldán para brindar ayuda

La organización sin fines de lucro Narcóticos Anónimos llega a Roldán este viernes al Samco para brindar ayuda a los adictos. Es la primera reunión del año y será a partir de las 18hs hasta las 20hs.

“Soy miembro de Narcóticos Anónimos Rosario, desde hace un tiempo me vine a vivir a Roldán y quería poder traer a la ciudad esta forma de ayudar y después de mucho esfuerzo a partir de este viernes empezaremos en el Samco”, comentó uno de los integrantes de la confraternidad Narcóticos Anónimos en diálogo con El Roldanense.

“La confraternidad Narcóticos Anónimos se creó en 1953 en EEUU y está en más de 20 países y lo que hacemos es mediante reuniones ayudar a un adicto a poder interpretar lo que nos pasa y a partir de ahí poder escuchar a cada integrante y brindarle herramientas para salir adelante”, explicó.

“En mi caso particular me ayudó a salir del consumo, estuve 26 años y pensé que me iba a morir, pero gracias a la confraternidad llevó nueve años limpios y quiero que todos aquellos que no tengan opciones se puedan acerca a partir de este viernes al Samco”, cerró.