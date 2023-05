Newcom, el voley adaptado a adultos mayores que llegó para quedarse

El festejo al marcar un nuevo tanto se hace escuchar en la cancha de beach volley del polideportivo de Villa Flores. Después de una breve serie de actividades que sirven como preparación, comienza el partido de newcom bajo la atenta mirada de las profesoras, Carolina Robul y Aixa Durán. El Newcom, una alternativa al voley tradicional, forma parte del programa El Deporte va a tu Barrio y es practicado por adultos mayores. Sin embargo, ante la mayoría de mujeres, actualmente buscan que se sumen más hombres para competir.

“Puede jugar todo el mundo, este es un voley adaptado. Nosotros lo estamos haciendo de 50 años para arriba”, cuenta Carolina, quien también trabaja en la colonia de adultos mayores, a El Roldanense. “Siempre digo que ayuda a fortalecer la parte motriz, retrasa la pérdida de masa muscular y genera vínculos, que es lo más importante para el adulto mayor al no estar encerrado y ver que no hay una edad para dejar el deporte”, profundiza en un alto de la jornada. “Podemos hacer algo distinto”.

A su lado, Aixa, quien fuera jugadora de fútbol de Sportsman, opina en la misma sintonía. “Trabajamos la motricidad, algo que también ayuda a los adultos mayores a desenvolverse en el día a día. Los movimientos que realizan aquí son los mismos que llevan a cabo en sus actividades cotidianas”, argumenta. Aún cuando las prácticas comenzaron hace poco tiempo, ambas profes saben que es necesario incorporar varones para empezar a competir, ya que se trata de una disciplina mixta. “Queremos que se sumen más jugadores, sobre todo hombres”, pide Aixa.

“Sin la parte masculina no podemos competir. Se juega de a seis, tres mujeres y tres varones. Las mujeres se han acercado mucho, pero los hombres son un poco más reacios”, narra Carolina. “Acá puede jugar cualquiera, habiendo hecho deporte previamente o no, y no es nada difícil”, añade. En paralelo, Mónica, integrante del plantel de Newcom local, también invita. “Los necesitamos para competir. Muchos dicen `no, qué voy a hacer yo, no estoy para eso’, o `son todas mujeres’, pero todos estamos para esto, a cualquier edad”, pronuncia.

El testimonio de Mónica, cuya simpatía fluye con mucha energía por jugar, es la mejor evidencia de lo que genera el Newcom. “Me siento bien en esta cancha que nos ofrece el polideportivo a la gente mayor, a quienes tenemos 50, 60 o 70 años. Nos brinda el espacio para sentirnos bien”, describe. “Me invitó una amiga cuando vivía en Rosario. Lo primero que le dije `¿el newcom? ¿Y eso qué es?`. Me dijo `no sabes, es lo más lindo que hay, vamos a Roldán, vení a vernos`”, detalla sobre el primer contacto que tuvo con el deporte.

A Mónica le alcanzó con unos pocos minutos para que la práctica se transforme en un camino de ida. “Muchas veces uno cree que ya no puede hacer nada, que está grande o jubilada, pero acá te das cuenta de que podes estar bien, divertirte con otros y hacer deporte. El juego y luchar por un mismo objetivo me parece algo maravilloso. Se me paran los pelos cuando hablo”, pronuncia y exhibe la piel de gallina en los brazos. “Esto es maravilloso, un voley que podemos hacer todos, en el que podemos crecer, sentirnos saludables y ganar algo”, suma.

En el plantel actual está Omar, quien invita a otros hombres a jugar. “Siempre me gustó practicar deporte. Mi esposa me invitó a esta nueva propuesta del Newcom. Les digo a los muchachos que se sumen. Vengan, los estoy esperando, nos vamos a divertir”, dice. Su compañera Mónica lo secunda: “Lo vi en diferentes videos de clubes de Santa Fe, Paraná o Rafaela, y hay un montón de pueblos que están jugando. Así logramos que el cuerpo y el corazón estén contentos, ya que hacemos nuevos amigos”. La invitación está hecha, porque el Newcom llegó para quedarse.