Vengo a ofrecer mi corazón: es roldanense y participó de una misión solidaria en el Impenetrable

Un grupo de amigas formó hace diez años una organización para colaborar con escuelas del Impenetrable Chaqueño. Se trata de Nexo Solidario, que se encarga de realizar colectas anuales de alimentos y viajar a la zona para hacer talleres y tareas al interior de las instituciones educativas. En este último viaje participó la roldanense Graciela Cimino, quien junto a la fundadora de la ONG, Mariela Caruso, dialogaron con El Roldanense y expresaron la importancia de poder ayudar a los que menos tienen.

‘‘Somos un grupo mayormente de mujeres y trabajamos todo el año recolectando alimentos y ropa para poder colaborar con escuelas del Impenetrable Chaqueño, que se encuentra más precisamente en Sauzalito’’, expresó Mariela Caruso, la fundadora de la ONG.

‘‘En esta oportunidad, por diversas situaciones quedó un lugar libre y no dudamos de proponérselo a Graciela Cimino, quien en otras ocasiones ya nos había ayudado y ella acepto rápidamente la propuesta y pudimos vivir una experiencia inolvidable’’, agregó.

‘‘Cuando Mariela me propuso el viaje no lo dude en ningún momento. Me siento una persona afortunada de poder haber realizado esta experiencia, la verdad que conocer a Sauzalito me permitió dimensionar la importancia del trabajo que realiza desde hace años Nexo Solidario’’, sostuvo Graciela Cimino en diálogo con este medio.

‘‘Al estar con la gente del norte uno observa la humildad con la que viven, y sobre todo el cariño que te brindan. Para mi fue vivir una de las mejores experiencias de mi vida’’, agregó

‘‘Fue una semana de mucho trabajo, en donde tuvimos que separar todas las donaciones recolectadas en el último año, pero la sonrisa que te devuelven cada una de las personas te llenan el alma y eso es una satisfacción incomparable. Estoy muy agradecida a todas las personas que integran Nexo y sobre todo a Mariela que me brindo todo su apoyo para poder ayudar en el trabajo que ellos hacen desde hace tantos años’’, sostuvo la roldanense.

Debido a la pandemia, hacía dos años que no se realizaba el viaje al Impenetrable. Viajaron entre el 9 de julio hasta al 16 y pudieron ayudar a 600 niños de diferentes instituciones intermedias.

‘‘Este tipo de viaje te hace abrir la cabeza y poder entender que tenemos que estar agradecidos de lo que tenemos y hacemos en nuestro día a día, pero sobre todo la importancia del vínculo que se genera más allá de lo material que uno pude brindarle, son las acciones que se realizan’’, reflexionó.

Por último Graciela, recalcó:‘ ‘Roldán siempre colaboró para Nexo Solidario en varias colectas que se realizaron, pero luego de este viaje quiero poder seguir ayudando más activamente y ojalá todos podemos entender que necesitamos de la solidaridad y la empatía para poder ayudar a lo que menos tienen y de esa manera, lograr que sea una sociedad un poca más justa’’