Ni brasas ni escombros: se estipulan severas multas para quienes tiren residuos no permitidos en contenedores

Ante reiterados hechos de contenedores de Residuos Sólidos Urbanos destruidos o quemados por su mal utilización –se registraron dos en los últimos días-, la Municipalidad de Roldán solicita a toda la población ayuda en el cuidado de los mismos. Además, piden que se denuncien los hechos para evitar futuros inconvenientes.

“Los vecinos y vecinas deben saber que el mal uso de los contenedores perjudica la limpieza de la ciudad y generan gastos extras, producto del alto costo de estos dispositivos. Y se está incumpliendo las ordenanzas vigentes”, explicaron las autoridades.

La Ordenanza 1072/20 especifica que “los restos verdes domiciliarios deben dejarse frente al domicilio propio, no arrojarlos dentro o en el entorno de los contenedores”. Lo mismo ocurre con los residuos de obra que no son adecuados para los contenedores, al igual que muebles, electrodomésticos, etc. Desde el Municipio advierten que, a los responsables de estos hechos, se les aplicarán las sanciones estipuladas en el Código Municipal de Faltas.

Otro problema de la incorrecta utilización es la quema producto de que se depositan brasas aún encendidas. “Los primeros perjudicados son los propios vecinos ya que se destruyen bienes comunes y se dificulta el servicio”, consideraron.

“La colaboración de los ciudadanos es indispensable para lograr que nuestra ciudad permanezca en buenas condiciones de higiene y salubridad, y es imprescindible que los habitantes cuiden el mobiliario”, solicitaron desde la Municipalidad.