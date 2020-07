Noche de terror en Alto Residencial: dos delincuentes armados asaltaron una vivienda con la familia adentro

Una familia vivió una noche de terror este jueves cuando cerca de las 20 dos delincuentes armados ingresaron en su vivienda del barrio Alto Residencial y, tras reducir a golpes al dueño de la vivienda y apuntar con el revólver al resto de la familia, se llevaron dinero en efectivo y elementos electrónicos.

El hecho ocurrió sobre calle pública nº5 y según relató la víctima a El Roldanense los ladrones -dos hombres de entre 20 y 30 años- ingresaron por el patio, rompieron una puerta ventana del quincho sin rejas y desde allí se dirigieron a la casa donde estaba toda la familia.

‘‘Estábamos en el comedor con la familia y vemos a dos personas tratando de querer entrar por el lado del quincho, una parte donde no hay rejas, y empezaron a pegarle al vidrio que da a la cocina para entrar a mi casa’’, relató el damnificado.

‘‘En ese momento mi hija corrió a su pieza, y yo alcancé a salir a la vereda a pedir ayuda a los vecinos. Cuando ingresé nuevamente a mi casa, me encontré con los ladrones metiendo en un bolso tres celulares, la tablet, y mi billetera. En ese momento es cuando me pegan un culatazo en la cabeza’’, explicó la víctima.

‘‘Mi familia, me contó después que en el momento que yo salí a la calle, le habían apuntado con un arma en el pecho a mi hijo más chico, a mi hijo del medio le apuntaron con el revólver en la cabeza y también le apuntaron a mi suegra que vive con nosotros’’, y agregó: ‘‘ Cuando salieron se fueron a los tiros para el lado de los campos que tenemos al lado y que tienen los yuyos altos, lo cual hizo imposible ver para dónde agarraron’’, explicó el dueño de la casa.

Por último la victima, relató: ‘‘Se habrán llevado unos 30.ooo mil pesos, más las cosas electrónicas. No se si fue el azar o no, pero hace 15 días atrás habíamos denunciado que había gente en el patio, pero como no robaron, quedó en la nada’’.