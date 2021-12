Clubes, el Centro de Jubilados y una iglesia de Roldán recibieron fondos del Senado

En actos realizados en la Casa del Senado de San Lorenzo, el senador del Nuevo Espacio Santafesino (NES) Armando Traferri cerró el año con un repaso de lo realizado durante el transcurso del año 2021 y entregó aportes a más de 130 instituciones del departamento.

En el caso de Roldán, quienes recibieron la ayuda fueron:

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE ROLDÁN

CLUB ATLÉTICO DEFENSORES DE SPORTMAN

CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE

CLUB DEFENSORES SAN LORENZO DE ALMAGRO

CLUB LOS TEROS

CLUB ROLDAN RUGBY CLUB

CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL EL MUELLE

CLUB SOCIAL Y SPORTIVO AMERICA

CLUB SOCIEDAD SPORTIVA RECREATIVA

IGLESIA SAN JOSE OBRERO

Frente a representantes de instituciones intermedias, el legislador agradeció y destacó la labor que llevan a cabo cotidianamente estas organizaciones y expresó preocupación por la situación que atraviesa la provincia y el país, en especial los jóvenes.

“El 25 por ciento de nuestros jóvenes de entre 18 y 24 años no estudian ni trabajan. Uno de cada cuatro jóvenes que nos cruzamos en las calles no estudia ni trabaja, son los denominados ni ni. Estamos en un país que está pasando una crisis realmente importante y las últimas estadísticas también nos preocupan. De las últimas mediciones que hicieron sobre treinta y ocho países del mundo Argentina está en el lugar número treinta y cuatro de los jóvenes que no trabajan ni estudian. Es realmente alarmante la cifra”, destacó Traferri.

El senador sanlorencino evaluó que “si queremos un país donde haya igualdad de oportunidades, si queremos un país donde tengamos más seguridad, se queremos un país donde nuestros hijos o nuestros nietos no emigren buscando un destino más seguro tenemos que volver a repensar la matriz de la Argentina” Y, recordó, a días de un nuevo aniversario: “Digo esto porque acá veo caras que seguramente compartieron conmigo la crisis del 89 y 90. La más reciente 2001 que parecería que fuese ayer, a pesar de que pasaron veinte años y una crisis que puso al país, a la Argentina, al borde de una guerra civil, al borde de una desintegración social”.

Traferri destacó la importancia de las instituciones intermedias, en esos momentos de crisis, para evitar males mayores. Al respecto remarcó la importancia de haber conseguido en 2012 que en el Presupuesto provincial se destinaran fondos específicos para asistir a las instituciones intermedias, a través del Programa de Fortalecimiento Institucional (PFI). “Nosotros insistíamos y seguimos insistiendo en que la mejor manera de administrar los recursos de la provincia es transferirlos a las instituciones intermedias, porque son las mujeres y los hombres que más cerca están de los problemas”, añadió.

En ese contexto, Traferri se comprometió ante los representantes de las instituciones intermedias a seguir gestionando para que en el Presupuesto provincial haya partidas para esos organismos.

“En pocos días ya estamos discutiendo el Presupuesto 2022 y no tengan ninguna duda de que los 19 senadores de los distintos partidos políticos vamos a defender con la misma convicción que lo hicimos durante el 2021 hasta ahora los fondos para las instituciones intermedias de nuestros departamentos. Sé que a veces molesta y nos lleva a algunas discusiones, algunas rispideces, a miradas distintas, quizá a veces hasta descalificaciones de algunos que no conocen el trabajo de las instituciones intermedias”, analizó durante los actos, que contaron con traducción a Lengua de Señas a cargo de Alberto Garibaldi, en el marco de la política de inclusión que impulsa el legislador sanlorencino.