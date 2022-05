Nuevos desafíos: el Torito Herrera cambia de equipo por un rato para jugar un torneo en Córdoba

Luego de disputar la Copa América con el seleccionado argentino de quad rugby en Medellín, Colombia, el deportista roldanense Juan Manuel Herrera posa la vista en nuevos objetivos. En las últimas horas, se confirmó su participación en un nuevo torneo y recibió la invitación para un gran certamen de naciones que se disputará pronto en Brasil. De esta manera, los desafíos no cesan para el crédito local.

“Fui invitado a jugar un torneo internacional, con equipos argentinos y uruguayos, en Villa María, Córdoba, del 27 al 29 de mayo. A esa competición voy como invitado, dado que no juego con mi equipo sino con Cilsa de Santa Fe”, describió el Torito a El Roldanense. Así, cambiará de camiseta y, por esta vez, no jugará para Los Toros de Old Resian, el equipo que lidera y formó desde cero hace poco menos de un año. Su plantel se perderá la competición por las bajas de jugadores lesionados.

La posibilidad de seguir compitiendo y mostrar su talento le llega junto a otra invitación igual de fuerte. “Podría ir a jugar un campeonato de naciones a Brasil. Así que a meterle con eso, a ver si puedo ir”, aseguró. No obstante, todavía es temprano para asegurar su presencia allí: “Aún no hay nada oficializado, me hicieron la propuesta en las últimas horas”. Se vienen retos importantes para Juan, quien también reactivará los entrenamientos con Los Toros en los próximos días.

Por otro lado, Juan manifestó su tristeza por la noticia de que la escuela Nadando no continuará en Roldán. «Le dio muchos frutos a la ciudad y la natación es un deporte muy saludable», opinó. «Gracias a ellos, pude obtener mi primer título internacional, la medalla de plata en los Panamericanos de Colombia 2009. Fue allí que comencé, con mi independencia y el coraje para aprender. Sin duda, fue con el apoyo de Matías Golia y Gonzalo Spagnuolo», profundizó.