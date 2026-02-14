Oportunidad de inversión en el casco urbano de Roldán: se vende fondo de comercio con más de 15 años de antigüedad
Las características del lugar, el tipo de comercio y su ubicación, en la nota. Formas de contacto.
Se vende fondo de comercio de un negocio con más de 15 años de antigüedad. Amplio local con doble vidriera, dos depósitos y baño grande. Ya está listo y equipado para trabajar, con amplia clientela.
Ubicación excelente y estratégica dentro del casco urbano de la ciudad. Situado en calle Antártida Argentina 021, zona céntrica frente a la comisaría.
Comercio de calzado deportivo, ropa deportiva, accesorios y materiales deportivos, ortopedia de calzado.
Contacto: 3415407519.