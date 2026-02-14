Oportunidad de inversión en el casco urbano de Roldán: se vende fondo de comercio con más de 15 años de antigüedad

Se vende fondo de comercio de un negocio con más de 15 años de antigüedad. Amplio local con doble vidriera, dos depósitos y baño grande. Ya está listo y equipado para trabajar, con amplia clientela.

Ubicación excelente y estratégica dentro del casco urbano de la ciudad. Situado en calle Antártida Argentina 021, zona céntrica frente a la comisaría.

Comercio de calzado deportivo, ropa deportiva, accesorios y materiales deportivos, ortopedia de calzado.

Contacto: 3415407519.