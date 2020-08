Otro ataque a tiros: les cruzaron el auto adelante y les dispararon para robarles

Otro robo, otro ataque a tiros, y otro hecho de inseguridad en la ciudad que termina de milagro con las víctimas sin lesiones. A pocos metros y con poco tiempo de diferencia al ocurrido esta mañana en Tierra de Sueños 2, el caso tuvo lugar en las inmediaciones de Echagüe y la autopista a Córboba.

Allí dos delincuentes cruzaron su auto adelante del de una pareja que se iba a trabajar a Rosario y sin mediar palabras empezaron a efectuar disparos.

Martín y Carina son las víctimas y relataron lo vivido ante las cámaras de De 12 a 14: “Nos asustamos cuando el auto nos encerró y pongo reversa, hago 100 metros y cuando intento enderezar el auto se me incrusta en la zanja. Ellos estaban mirando, entonces dejamos el auto y salimos corriendo porque se venían a donde estábamos nosotros”.

“Corrimos por nuestra vida porque no sabíamos qué iban a hacer ellos. Hasta que no dimos más y cuando nos dimos vuelta vimos que habían vuelto a su auto y se fueron por Echagüe”, contaron ya con el alivio de no haber sufrido heridas pero con el sobresalto aun por lo ocurrido.

Los delincuentes se alzaron con un celular y una mochila. En el lugar la policía encontró balas de un revólver calibre 22.