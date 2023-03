Padres de segundo grado de la Fiscal reclaman celeridad en la construcción de nuevas aulas

Un grupo de padres y madres de alumnos que concurren a segundo grado en la Escuela Fiscal enviaron una nota a la supervisora del ministerio de Educación provincial, Claudia Lioy, en la que ponen de manifiesto su preocupación ante las condiciones en las que los niños de ese curso están dando clases y, a su vez, piden la pronta construcción de nuevas aulas, las cuales están pedidas desde el año 2018.

“Los 2dos grados con más de 30 alumnos cada uno se encuentran dando clases en la sala de maestros, es decir, un una ´aula´ de 6.9 x 3.45 para más de 30 chicos”, aseveran al tiempo que relatan: “Entendemos que se llegó a esta instancia de no contar con aulas suficientes debido a que su antecesora habilitó cupos en la escuela a sabiendas de la falta de espacio para el turno mañana en el ingreso 2022, y que se continuó con la misma línea de cupos en este ingreso 2023, dejando asó a los 2dos grados del turno mañana sin aula”.

Asimismo, sostienen haber propuesto una solución a modo de paliativo pero por el momento no han tenido respuestas: “Nosotros como padres preocupados por esta situación solicitamos oportunamente que se realice un aula provisoria de durlock en el hall de la escuela, donde en primera instancia querían dictar las clases sin cerramientos acordes a niños de 7 años. No solo para evitar la contaminación visual y auditiva, sino también para que un alumno que se moviliza en sillas de ruedas este cómodo en su aula con su compañeros, no apilado en el “aula de 6.9 x 3.45”.

“No entendemos tanta burocracia para realizar un aula de durlock cuando el ministerio de Educación no se tenia que hacer cargo de ningún gasto ya que el intendente de Roldán nos ofreció los materiales y una arquitecta para construirla, siendo los padres quienes nos ocuparíamos de la mano de obra”, aseveraron en la nota enviada.

“Tenemos presente también que Natalia Porfiri, del equipo de asistencia y acompañamiento del ministerio de Educación está al tanto del tema intentando también dar una solución. Pero el tiempo pasa, y seguimos igual. Según los directivos de la escuela hace 15 años que están pedidas las aulas y esta situación ya es indignante”, comentaron con fastidio y agregaron: “Ver como nuestros hijos están amontonados en un aula cuando las condiciones y el dinero para la construcción están. Y aunque el fondo FANI y FAE son para necesidades inmediatas seguimos esperando, ¿15 años para atender una necesidad inmediata?”.

Consultados al respecto, fuentes del Ministerio señalaron a El Roldanense que el área reconoce como imperiosa la construcción de las nuevas aulas, y que en el mientras tanto “se evalúan las mejores condiciones de cursado entendiendo el reclamo de las familias, los aportes del equipo directivo y docente, pero priorizando el interés y la seguridad de los niños y niñas”.