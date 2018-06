Padres en alerta: aseguran que chicos de la Escuela Técnica podrían no recibir su título Reclaman al Ministerio de Educación que asigne horas cátedra para siete materias que no se están dictando con normalidad. Convocaron a una movilización en las puertas de la institución.

Reclaman al Ministerio de Educación que asigne horas cátedra para siete materias que no se están dictando con normalidad. Convocaron a una movilización en las puertas de la institución.

Padres en alerta: aseguran que chicos de la Escuela Técnica podrían no recibir su título

Alumnos de Quinto Año “B” de la Escuela Técnica Nº 643 verían en riesgo el derecho a recibir su título cuando egresen del secundario. Tal situación es la que denuncian familiares ante la no asignación de docentes para siete materias, las cuales no se están dictando con normalidad. Frente a esa situación, convocaron a una movilización para este jueves al mediodía.

La manifestación tendrá lugar desde las 12.45 al finalizar el turno mañana en la entidad ubicada sobre Bv. San Martín al 900. En ese marco se pedirá al Ministerio de Educación una solución urgente ante la problemática planteada.

Uno de los padres detrás de la convocatoria explicó a El Roldanense que los inconvenientes se arrastran de hace tiempo. Según apuntó, en abril la Provincia accedió a un desdoblamiento del curso que era demandado desde hacía meses por a la gran cantidad de alumnos. Pero esa medida no fue acompañada con la correspondiente asignación de horas cátedras.

“El curso tenía que arrancar el año con 57 alumnos y la escuela quería dividirlos porque eran demasiados. Desde octubre del año pasado que eso se estaba reclamando y nada. Recién en abril de este año los chicos hicieron una clase pública y eso logró que el Ministerio reaccionara y diera la separación. Ahí se asignaron algunos docentes, pero muy pocos”, relató el familiar en diálogo con este medio.

A todas luces preocupado, el mismo padre señaló el riesgo más delicado que enfrentarían los alumnos dada la situación: “En este momento hay siete materias sin docentes. En el primer trimestre los chicos no tuvieron calificaciones en la libreta y el problema grave es que si tienen dos trimestres sin calificación, no van a tener el título. Pueden pasar de año, pero no se les puede dar el título con el que salen habitualmente del secundario”.

De acuerdo a lo expresado en la convocatoria de alumnos y familiares para la marcha de este jueves, en total son 19 las horas cátedras que están pendiente de asignación. Las mismas corresponden a las materias Matemáticas, Lengua y Literatura, Taller de CNC, Procesos de Fabricación Industrial, Termodinámica, Inglés y Gimnasia.