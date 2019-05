Pañuelazo para apoyar la presentación de un nuevo proyecto de aborto legal

La Colectiva Roldán, Mujeres Libres y Diversas organizó un pañuelazo en el playón del Paseo del Bicentenario para acompañar la presentación en el Congreso de un nuevo proyecto de Ley a favor del aborto legal, gratuito y seguro.

“Nuevamente nos reunimos para pedir que el proyecto sea tratado lo antes posible para que dejen de morir mujeres en la clandestinidad”, señaló Guadalupe González, referente de Mumalá Roldán, una de las agrupaciones que integran la Colectiva.

Por su parte, Inés Ibáñez de la Ronda de Mujeres Roldanenses enumeró una serie de actividades que tendrán lugar el sábado y el domingo y que culminan el lunes con una marcha en el marco de un nuevo aniversario del movimiento Ni Una Menos

# El sábado a las 18 viene a Roldán la concejal de Rosario Norma López a presentar el mapa de femicidios. La actividad será en el Bar 25.

# El domingo la Ronda de Mujeres organiza en el Paseo de la Estación una intervención poética colectiva “que es otra forma de tomar conciencia y tomar la voz por las que ya no están”, sintetizaron.

# El lunes 3 de junio se va a replicar en Roldán una marcha como en todas las ciudades del país por todas las mujeres que ya no están.

“Muchas mujeres en Roldán todavía no se animan a reclamar por este derecho que no obliga a nadie, sino que es para que aquella mujer que se encuentra en una situación compleja y difícil -que ninguna de nosotras quisiéramos pasar- no tenga que elegir entre la vida y la muerte”, explicó Ibáñez.

“Por suerte cada vez somos más y muchos desde su casa también están pidiendo que, dentro del marco de la salud pública, las mujeres no se mueran por un aborto clandestino. Vamos viendo que cada vez hay más fuerza”, aseveró.