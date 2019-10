Paren de Fumigarnos quiere analizar la calidad del agua y pide que se sumen vecinales

Desde el colectivo Paren de Fumigarnos Roldán manifestaron “inquietudes respecto del agua que consumimos” sobre todo en los barrios ubicados en el periurbano de la ciudad. Por ese motivo, enviaron una carta a las vecinales con el objetivo de “aunar esfuerzos” y encarar de manera conjunta un análisis del fluido cuyo costo ronda los $6000.

Según el escrito -que también será presentado en el Concejo- las “inquietudes” manifestadas por el colectivo “surgen a partir del fallo de Pergamino, en el que se asociaron enfermedades oncológicas, trastornos respiratorios y otras, a las altas concentraciones de agroquímicos (entre ellos Glifosato) encontradas en el agua de uso corriente y de pozo”.

“Nuestra preocupación en relación a este tema se funda en ciertas similitudes existentes entre la situación de Pergamino y la ciudad de Roldán con sus barrios del periurbano”, manifiestan y ven que, a modo de ejemplo, en la mencionada localidad se usa como franja de seguridad 100 metros al igual que la de nuestra ciudad; la actividad agrícola utiliza los mismos agroquímicos; y muchos de los pozos donde se extrae el agua se encuentran emplazados en lugares donde se encontraban agroquímicos años atrás.

“Si bien Coprol ha realizado estudios al agua local, que no midieran la presencia de Glifosato, estos no contemplan el metabolito AMPA que es producto de la biodegradación microbiana del Glifosato, por lo que creemos que los estudios son incompletos y no descartan enteramente la posibilidad de que el agua se encuentre contaminada con agroquímicos”, sostienen.

Por eso “y dada la gravedad del caso”, desde la agrupación convocan a las vecinales del periurbano a “aunar esfuerzos para realizar un análisis de agua en cada uno de los barrios. Si bien los agroquímicos utilizados son variados, el de mayor aplicación es el Glifosato, por lo que proponemos realizar el estudio sobre Glifosato y su metabolito AMPA”.