Parque industrial: piden saber en qué estado se encuentra la pavimentación de calles

La comisión de Asuntos Constitucionales del Concejo local dio despacho a un proyecto de minuta de comunicación enviado al cuerpo por el bloque Justicialista a través del cual se busca conocer en qué estado se encuentra la obra de pavimentación de las calles de acceso y circulación del Parque Industrial.

Los trabajos fueron iniciados a comienzos de año y, según indican, la cosa viene lenta. “Nos preocupa que pasa el tiempo, y las obras vienen muy lentas. Queremos que el Ejecutivo nos garantice que se va a terminar la obra, y no que en unos meses nos digan que no se pudo ejecutar el 100% porque no alcanzaron los fondos”, señaló la edil María Eugenia García.

En espíritu del proyecto es que el Ejecutivo informe sobre el estado de avances a los fines de que no se pierda dinero por retrasos: “Queremos ver que estén acopiados los insumos necesarios para concretar toda la obra. Hoy tenemos un aumento generalizado de precios y si no se acopian los materiales podemos perder entre un 25% y un 40% de calles a pavimentar. Recordamos que al comenzar la Gestión Escalante contaba con el 100% de los fondos depositados en las arcas municipales”, consideró la edil.

“El convenio firmado entre la Municipalidad de Roldán y el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación establece un plazo de 6 meses para la ejecución de la obra. Pasados 5 meses del desembolso del subsidio la misma se encuentra demorada no alcanzando el 40% de ejecución”, asevera también el mencionado proyecto.