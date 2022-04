La pastelera roldanense que llegó con sus recetas a la pantalla de Telefé

Con la cámara prendida, Leilén Ruiz da rienda suelta a su pasión por la pastelería a través de sus redes. Lo hace de forma dinámica, invita a la gente a interactuar y brinda recetas. Se desenvuelve como si llevase una vida preparándose para exprimir su conocimiento y contagiar a su público. Fue quizá por su naturalidad, y la ambición de años de tener su propio programa de televisión, que se animó a presentar una propuesta. Una idea que llevó a cabo y que se emite cada sábado al mediodía por la pantalla de Telefé Rosario.

“Había pensado en un formato y un contenido específico, se lo presenté a Sonia Marchesi, conductora de Telefe Noticias Rosario, y ella fue la primera en creer en mí. Decidió acompañarme y ayudarme”, cuenta Leilén, quien reside en Roldán hace nueve meses, a este medio. Su estrategia para llegar a la pantalla no terminó allí, sino que elevó la iniciativa a un amigo, Paulo, dueño de una productora de contenidos. Luego de unos pequeños matices que fueron hechos sobre la idea original, Pastelería Creativa vio la luz. “Ellos me dijeron de ir por el formato que estamos haciendo hoy, me pareció hermoso y acá estamos, con todo un equipo trabajando detrás de este proyecto”.

Es su primera experiencia en la televisión y no se anima a brindar detalles de la idea original que había pensado, ya que no pierde la ilusión de plasmarla en un futuro. Su experiencia en la cocina, y más precisamente en el rubro de la pastelería, data de hace tiempo. “Me dedico a esto desde el 2012”, asegura. De hecho, junto a su incipiente trabajo para la gran audiencia, y con la trayectoria acumulada, brinda cursos virtuales y también presenciales, con gran cantidad de alumnos.

Uno de los factores más importantes dentro de su trabajo, expresa Leilén, es la transmisión de sus conocimientos. “Dentro de la pastelería, una de las cosas que más amo es comunicar lo que sé”, explica sobre lo que, sin lugar a dudas, es una de las claves de su nuevo programa. En sintonía, la apuesta por el proyecto y la generación de nuevos contenidos le produce nuevas emociones. “Todo lo que he hecho en mi carrera significa mucho para mí en lo personal, cada paso, cada logro, lo vinculo mucho más allá de lo laboral. Repercute siempre en mí”, dice convencida.

A la par, señala que es fundamental no estancarse y, cada día, busca dar un giro personal a sus recetas. “Siempre trato de innovar. Si bien hay cosas en la pastelería que son de una determinada forma, me gusta hacer modificaciones, darle mi propia impronta y buscarle la vuelta para adaptarlo a las circunstancias”, describe. Y lo muestra usualmente en su cuenta de Instagram: “Las redes son parte de mí trabajo diario y, aunque no es sencillo seguirle el ritmo por cuestiones de la vida cotidiana, trato de estar lo más presente que puedo”.

Roldanense por adopción, ella y su familia ya están asentados en la ciudad y la sienten como propia. “Buscábamos tranquilidad y vida más natural para los chicos. Aprovechamos que ambos trabajamos por nuestra cuenta y decidimos comenzar la vida acá, tratando de establecernos al máximo posible en la zona”, cuenta, y dice que viajan muy poco a Rosario por cuestiones laborales. Su creatividad y obstinación llevaron a Leilén a la televisión, no obstante parece ser solo el comienzo de un camino por recorrer.