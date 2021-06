Pedretti 2021: el Spot (no oficial) del intendente como futuro candidato que se hizo viral

Una canción que bien podría hacer las veces de sport publicitario de cara a las próximas elecciones para el actual mandatario, circuló este domingo como audio por whatsapp y se hizo popular hasta el punto que el sistema de mensajería ya lo muestra como “reenviado muchas veces”

Desde el entorno del intendente José Pedretti asegura que viene de una militante pero no saben quién es la intérprete. En la canción puede escucharse un agradecimiento al mandatario por la pavimentación de calles y refuerza: “Sigamos confiando, Pedretti ahora, con su voto lograremos mucho mas por Roldán”.

“Tengo la gran alegría de ver la calle del barrio pavimentada…todo gracias a pedretti, fue larga la espera, lo hizo al fin. A veces hay que esperar, todo no se puede es muy grande roldan, pero con gran paciencia el lo va a hacer todo, no dudes jamás”, empieza el spot que, cabe remarcar, no es oficial.

Escuchala acá: