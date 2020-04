Pedretti: “Estamos realmente complicados para pagar sueldos”

“Después del juicio del Cedulón cuando fue el primer embargo, esto me volvió a quitar el sueño”. Así abrió la conferencia que brindó por Zoom ante periodistas de la ciudad y la región este viernes el intendente José Pedretti, en la que repasó los números del municipio y anticipó una situación “muy complicada” de cara al pago de sueldos de abril, a abonar en mayo.

“Si bien soy optimista y creo que esto lo vamos a sacar adelante, no es fácil. El 16 de marzo fue el último día hábil de la Municipalidad, y la semana pasada recién reabrimos la caja. Estamos realmente complicados para pagar los sueldos, es algo que me quita el sueño pero me deja paz porque no es algo que hayamos generado nosotros”, agregó.

Enseguida expuso los números de la administración local para graficar la abrupta caída de la recaudación municipal desde que se desató la pandemia del coronavirus:

En febrero se recaudaron $12,5 M en concepto de Tasa de Servicios Públicos mientras que en abril fueron 7,9 M, es decir una caída del 37%. En tanto, en Drei la caída fue de 50,4%, en multas fue de 81,5%, en patentes de 51,2%, y en Inmobiliario del 66,6%.

Así, en total la recaudación cayó 12,6 millones de pesos, un 48% menos de lo habitual, “es la masa salarial líquida más los vales que entrega el sindicato en forma directa a través de comercios adheridos a Sitram”, explicó Pedretti.

Relación con el sindicato

“Mantengo reuniones permanentes y diarias con el sindicato. Le planteamos esta realidad que tienen muchos municipios y comunas de toda la provincia”, indicó Pedretti y contó que también se pidió auxilio a la Provincia.

“No sabemos que va a pasar con los sueldos de abril a pagar en mayo. No es que quiera generar pánico pero hoy tenemos suspendidos todos los pagos, solo sale lo que sea de necesidad y urgencia como combustibles, recolección de hojas y ramas, entre otros”, agregó y contó que este jueves mantendrá una reunión con el secretario de Hacienda y el Jefe de Gabinete.

Apertura de la caja

En tanto, desde la semana pasada cuando se reabrió la caja en el municipio para el pago de algunas tasas, entraron entre 100.000 y 200.000 pesos por día, un número que el intendente evaluó como positivo ya que demuestra la voluntad de pago que a pesar de la situación tienen los vecinos, pero que no es suficiente para afrontar los compromisos.