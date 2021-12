Pedretti: “Llamame las veces que necesites, voy a estar para ayudarte”

“Hace 32 años que Roldán no tenía un traspaso de mando. Yo no tuve esa posibilidad hace 20 años. A mi una empleada municipal me entregó las llaves”, destacó y recordó José Pedretti al inicio de su discurso en la ceremonia de entrega de mandato a Daniel Escalante.

Luego de “valorar” y “celebrar” que en la ciudad pueda darse una acto cívico de estas características, Pedretti remarcó que cuando asumió Roldán tenía 10.500 habitantes y hoy hay unos 32.000. “La ciudad ha sido transformada en estos 20 años, había 100 calles pavimentadas y hoy hay 400”, puntualizó.

Pedretti señaló que deja el municipio con una deuda total de $78 M con un Presupuesto de $1500 M por año y un respaldo de casi $900 M representados sobre todo en lotes industriales.

“He aprendido de todos los que me rodearon porque Dios me dio la capacidad de escuchar. Gracias al gabinete, a concejales, a vecinos y a instituciones intermedias. Nuestra impronta estuvo en lo social y en lo productivo”, destacó.

Acto seguido, le dejó unas palabras a Escalante: “Durante tu gestión que Dios te de la sabiduría para afrontar los momentos difíciles. La política sigue su curso, llamame las veces que necesites, voy a estar para ayudarte”, finalizó.