Pedretti: “Se abre un camino que tiene que ver con el diálogo profundo”

Con 5534 votos a su favor, José María Pedretti será nuevamente concejal de la ciudad, luego de dos años de haber dejado el sillón de la intendencia. A partir del 10 de diciembre integrará un bloque junto a Mariano Mateo y María Eugenia García, en un Concejo hiperpolarizado donde tanto oficialismo como oposición contarán con tres bancas cada uno.

¿Dónde irá a parar la presencia del cuerpo?, en diálogo con Roldán FM luego de conocidos los resultados fue el propio Pedretti quien se encargó de hablar al respecto: “Siempre he sido muy democrático y he aceptado todo tal cual se dio. Cuando el pueblo habla, lo demás no existe. En lo electoral es un concejal mas o uno menos, tiene sus consecuencias por supuesto, el manejo o el no manejo del Concejo o las discusiones más profundas. Muchas situaciones que se van a dar por empate y no se van a poder resolver y otras si. Se abre un camino que tiene que ver con el diálogo profundo”, analizó.

“En lo personal, después de todo lo que pasó y lo que se dijo sobre mi persona, la gente me vuelve a colocar en un lugar que yo hace cinco meses no pensaba estar. Estoy muy contento de todos esos roldanenses que me dijeron que si. Van a venir momentos muy importantes e el concejo y de mucha discusión”, aseveró y hablando puntualmente de la presidencia remarcó: “No sé por que tenemos que darle la presidencia al oficialismo si estamos igualados. Se darán discusiones. Yo no soy dueño del Concejo, somos tres de un bloque y tres del otro. La presidencia es una circunstancia y se definirá con la moneda si no hay consenso”.

“Esto es política, no un club de amigos. Se discuten cosas fuertes y nos separa la impronta ideológica. La visión que tienen de lo social no es la misma que tenemos nosotros”, dijo también sobre cómo vislumbra su participación en el legislativo local y ante la pregunta sobre si va a asumir o no, fue tajante pero se permitió una humorada: “Nunca dije que era testimonial ni que iba a renunciar. Voy a asumir como dije excepto que Pullaro me quiera sumar de ministro”.

Sin embargo, fue muy crítico a la hora de hacer un análisis a nivel provincial acerca de las derrotas del peronismo en Diputados y en la gobernación: “Esta derrota tiene nombre y apellido: Omar Perotti. No le cumplió nada a nadie en ningún aspecto, se encerró, jugo la personal, y no apoyó a Marcelo Lewandowsky. El peronismo siempre se ha reinventado y tendrá que buscar los otros jugadores que vengan”.

A su lado, Agustina Fernandez prefirió dejar el análisis político de los resultados para más adelante aunque destacó el camino transitado: “Hay gente que trabajó con mucho desinterés y compromiso, demostrando un valor humano incalculable. También rescato que no todas las victorias electorales se traducen en victorias políticas, esperamos que en este caso sea así. Nosotros llamamos a Alustiza y Ziraldo para felicitarlos. Nos parece que dimos el ejemplo, fue una campaña muy limpia y ese es el camino, el ala joven de la ciudad quiere eso”, destacó.

“Siento que quedan nuestros tres mejores jugadores en el Concejo y a todos los invito a tocarles la puerta porque son personas que siempre van a responder ante la necesidad, siempre van a representar a los vulnerables, a los trabajadores, a las mujeres y para mi eso es un orgullo”, cerró.