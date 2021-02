Pedretti se subió a la campaña y respondió sobre su candidatura

“Cuando asumí en el 2017 en mi discurso dije que era la última vez que me presentaba porque me parecía que el tiempo ya estaba. Hoy no tengo claro qué voy a hacer, pero han habido dos o tres acontecimientos que me hicieron pensar”, disparó el intendente José Pedretti.

Fue ante la pregunta sobre si habrá campaña “Pedretti 2021” que le hicieron el programa Sin Experiencia que se emite todos los miércoles de 20 a 21 por La Tuerca Radio Online. “A mi en estos últimos días me han hecho provocaciones muy fuertes, con mi persona pero también con mi familia faltándole el respeto a Susana y a mis hijos. A mi no me molesta que hablen de mi y tengo la espalda para bancarme lo que venga, pero si me molesta que se metan con mi familia”, explicó sin ahondar en detalles.

“Yo a quienes primero tengo que convencer para presentarme es a mi familia”, dijo y, respecto a los rumores que circularon en los últimos días, disparó: “Yo se que es político eso y se quien lo hizo. Hacer una calumnia de alguien que su vida es muy transparente no es lindo. Eso a mi me produjo un movimiento interno que todavía no lo puedo resolver. No te digo ni que sí ni que no. Si me quisieron ensuciar empezaron a despertar algo que yo no quería que se despierte”.