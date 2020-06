Pedretti sobre nuevas habilitaciones: “Estamos esperando la letra chica del gobernador”

Nación incluyó en el Boletín Oficial de este miércoles la habilitación para Rosario y Gran Rosario de nuevas actividades, entre ellas algunas de las más esperadas como reuniones familiares, trabajo doméstico, gimnasios y bares con servicio take away. Sin embargo, aun resta saber cómo será la implementación.

“Estamos esperando la letra chica del gobernador. Para no confundir, hasta no tener la reglamentación de la norma no vamos a poner en marcha ningún mecanismo porque me parece que va a ser más restrictivo de lo que se informó hasta ahora”, definió el intendente José Pedretti en diálogo con El Roldanense.

En tanto, se espera que el gobernador Omar Perotti firme en las próximas horas un decreto complementario para brindar precisiones sobre las nuevas actividades que Nación habilitó para Rosario y Santa Fe.

El vocero del Poder Ejecutivo Provincial, Leonardo Ricciardino, afirmó que el mandatario establecerá hoy contacto con los intendentes para definir la “letra chica” de los protocolos que se implementarán para esas actividades en la próxima fase de la cuarentena.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Ricciardino expresó que “todas las nuevas actividades requieren de algún protocolo. Por ejemplo, en el caso de las reuniones familiares, ¿un familiar podrá viajar a Funes desde Rosario para un almuerzo de fin de semana o feriado? Son todas situaciones que hay que resolver. Tendrá que hablarlo el intendente de Funes con el gobernador”.

«Perotti se reunirá hoy con los intendentes para ver la letra chica en estas cuestiones. Hay localidades que están controlando muchos los accesos. De aquí en más se deberá definir a quien se deja pasar o no para el caso de las reuniones familiares», agregó según publicó el diario La Capital.

El funcionario provincial sumó que en estas horas habrá que realizar un “trabajo muy importante” con los mandatarios locales. «No hay nada cerrado. Se puede discutir cada cosa. Es todo muy dinámico», agregó. «Hay muchas cosas para determinar y que necesitan un protocolo», dijo.

«Será muy importante ver todas las realidades de la provincia y definir todo lo relacionado con las jurisdicciones vecinas. No sería conveniente que alguien de la provincia de Buenos Aires, donde hay zonas con mucha circulación de virus, venga a Santa Fe a visitar a parientes. Todo eso es lo que se van a definir en las próximas horas», puntualizó.