Perdió su billetera en Roldán y la recuperó: ahora encontró una bolsa con plata y busca a su dueño

“Es un dinero en el que se nota que hay esfuerzo, ayúdenme a encontrar a su dueño”, pidió Gustavo Ruiz, un vecino funense que el domingo encontró dinero que, estima, es de una persona mayor o de algún chico.

Gustavo salió temprano el domingo a la calle a buscar unas facturas para el desayuno. En medio de la lluvia encontró un paquete envuelto en una bolsa de nylon tirado en la calle, cerca de la estación de servicio YPF. En la bolsa había billetes y una nota en la que se enumera la cantidad de «dinero ahorrado en seis meses». El café con leche terminó siendo el comienzo de una buena causa para toda la familia: lograr que ese dinero vuelva a su dueño.

El hombre sacó una foto, la subió al grupo de Facebook Funes mi Ciudad y pidió compartir su búsqueda: «No son buenos tiempos pero debemos dar el ejemplo a nuestros hijos», reflexionó. Sin mayores detalles, se observan billetes doblados, como si alguien los hubiera guardado así durante bastante tiempo.

“Encontré el dinero con una cartita o algo así, en la nota está especificada la cantidad de dinero y aclara que es para comprarse una bicicleta”, explicó Gustavo al portal InfoFunes y aclaró: “No es que encontré 100 mil pesos, encontré lo que vale una bicicleta nueva y todo en billetes de 5 o de 10 pesos, 50 pesos como mucho. Se nota que hay mucho esfuerzo, por eso pido que me ayuden porque si o si tiene que volver al dueño”. El joven estima que debe pertenecer a una persona mayor que no usa redes sociales o a algún chico.

Gustavo se define como “un laburante, que sé lo que es remarla y que lo poco que tenemos es a base de esfuerzo”. Además, sabe que “la vida da muchas vueltas” y que hoy le toca hacer a él lo que alguien hizo por él alguna vez.

A principios de año el hombre perdió su billetera en Roldán y alguien la encontró, avisó a su teléfono fijo que la dejaba en la Comisaría 6ta de la vecina ciudad. El funense recuperó su billetera intacta y hasta el día de hoy agradece el gesto y lamenta no haber encontrado al vecino roldanense que tuvo ese buen gesto con él.

“Busqué por todas las redes sociales para que se comunique conmigo porque quería agradecerle, darle un presente o algo y no lo pude encontrar. El dejó dicho en mi casa como se llamaba pero no me dejó apellido ni nada. Ahora resulta que me toca a mí devolver algo. La vida da muchas vueltas y la persona que es honesta va a ser siempre honesta. Yo tengo chicos y les enseño eso, tal como me enseñaron a mí”.