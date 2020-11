Perotti encabezó en Funes la licitación de una obra de cloacas por $140 millones

El gobernador Omar Perotti encabezó este lunes la apertura de sobres con las ofertas económicas para la extensión de la red de cloacas en la zona centro-norte de la ciudad de Funes. De la actividad participaron el titular de Aguas Santafesinas SA (ASSA), Hugo Morzán; el senador provincial Marcelo Lewandowski; y el intendente Rolvider Santacroce.

“Las obras que se hacen bajo tierra, como dice la ministra (Silvina) Frana, son las menos vistosas, pero también son las que nos permiten que los santafesinos ganen en calidad de vida. En definitiva, que tengamos posibilidades de vivir mejor y enfermarnos menos”, remarcó el gobernador.

Y agregó: “No tenemos duda alguna cuales son las prioridades para la salud. Cuando hay licitación o inauguramos alguna infraestructura sanitaria se ve, se luce, se ven paredes, se ven equipos; acá seguramente lo que más podremos ver es la alegría de una familia cuando pasa a tener una vida diferente. Y en los centros de salud empiezan a notarse los cambios que eso ha producido”.

Finalmente, Perotti resaltó: “Hay sectores que tienen que crecer y en los que tenemos que tener dinamismo, y la construcción es uno. Habilitar la instancia de infraestructura, servicios básicos, también posibilita avanzar en viviendas, avanzar en otro tipo de infraestructura y vamos a ir complementándonos. Queremos que haya dinamismo entre los distintos programas de Nación y provincia para poder llegar a cada uno de los municipios e impulsar no solo obras en beneficio directo para los vecinos, sino también trabajo”.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de 140 millones de pesos y un plazo de ejecución de 12 meses. Beneficiará en forma directa a 4.500 vecinos. Los trabajos abarcarán un área aproximada de 100 manzanas, con 1.290 conexiones domiciliarias. Con esto se incrementará más de un 60% la cantidad de habitantes de Funes que cuentan con este servicio esencial.

Cabe destacar que el financiamiento es parte de la primera etapa del acuerdo con el gobierno nacional que, en abril pasado, firmaron el gobernador Omar Perotti y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis.

Decisión política

Por su parte, Morzán destacó que la obra “no es solo un gesto, sino una firme decisión política del gobernador Omar Perotti de trabajar de manera anticipada, porque esto lo preveíamos antes de entrar en la situación de pandemia, en llevar más salud a los santafesinos”.

Asimismo, recordó que, en el marco del convenio firmado con el gobierno nacional, que “permitía contar con 1.400 millones de pesos para llevar adelante obras en los distintos municipios donde ASSA presta el servicio”, se iniciaron los procesos licitatorios para la zona norte: Reconquista, Esperanza y Rafaela, y luego para Rosario, Funes, Firmat y Casilda. “Así estamos llevando adelante un cronograma que, en medio de la pandemia, parecía difícil cumplir pero que se está haciendo realidad con el esfuerzo de todos”, agregó.

A continuación, Lewandowski resaltó que “hay obras que marcan cuales son las expectativas y el norte a seguir. He participado ya de aperturas de sobres de cloacas, aguas, construcción de viviendas y hospitales, que marcan el rumbo de este gobierno. Creo que este gobierno provincial tiene la pauta muy firme de llevar dignidad en estos servicios”.

En el mismo sentido, Santacroce dijo que Funes es “una ciudad que crece y crece y no va a dejar de crecer. La gente ha decidido venir a vivir a nuestra ciudad. Lamentablemente, las malas políticas no la han desarrollado como corresponde”. Y sumó: “Es un momento histórico, estoy sumamente feliz. El gobernador, por el año 2018 siendo senador, me dijo: ‘si ganamos, vamos a hacer las cloacas’. Y acá estamos”, concluyó.

Las ofertas

En la oportunidad, se presentaron 13 ofertas: Prat SRL cotizó los trabajos en 96.280.243,60 pesos; Obring SA, 106.014.273,54 pesos; Werk Construcciones SRL, 86.053.722,84 pesos; Del Sol Constructora SA, 84.297.512,78 pesos; Sanimat SRL, 94.846.559,03 pesos; Coemyc SA, 109.251.792,80 pesos; Duamax SA, 110.542.658,01 pesos; Pecam Construcción, 94.622.954,47 pesos; Edeca SA, 82.658.552,37 pesos; Brumont SA, 87.504.726,91 pesos; Tecsa SA, 96.853.444,80 pesos; Mundo Construcciones SA, 95.474.426,37 pesos; UTE compuesta por Dinale SA y Cocivial SA 103.902.950,35 pesos.

La obra

El tendido de la nueva red de desagües cloacales en el sector centro-norte de Funes se realizará entre las calles Vélez Sarsfield (Norte), Pedro A. Ríos (Sur), General López (Oeste) y Catamarca (Este).

La obra tiene un presupuesto oficial de 140.579.548,63 pesos, abarcará un área de 100 manzanas, con 1.290 conexiones domiciliarias de 110 milímetros de diámetro, y tiene un plazo de ejecución de 12 meses. Se ejecutarán 1.290 conexiones domiciliarias y se realizarán 100 bocas de registro.

Las nuevas redes descargarán los líquidos cloacales en los colectores existentes y en funcionamiento en las inmediaciones, ejecutados hace pocos años por el ENOHSA y que desaguan en la Estación de Bombeo N° 15 de Rosario.

Los trabajos comprenden la instalación de cañería de PVC, 14.691 metros de 160 mm. de diámetro, 472 de 200 mm. de diámetro y 344 de 250 mm. de diámetro.

Las cañerías serán instaladas en una de las veredas con conexiones cortas y largas bajo pavimento, de ejecución con tunelera. Se realizarán los enlaces a la instalación domiciliaria internas, siempre y cuando las mismas estén en condiciones de conectarse y que la red se encuentre ya en servicio.