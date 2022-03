Piden que la Municipalidad se adhiera a la Ley provincial de cupos laborales trans

Con la intención de visibilizar al colectivo LGBTQ y abogar porque Roldán se adhiera a la ley provincial de cupos laborales trans, durante la tardecita del martes llegó a la ciudad Jaqueline Romero, integrante del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia. Mantuvo una reunión con la referente de Unidad Ciudadana y excandidata a concejal Natalia Porfiri en la Casa Compañera, sede de la agrupación kirchnerista local, donde comenzaron a delinear gestiones para acompañar el pedido al gobierno municipal.

“La voluntad debe ser política del intendente y de los concejales para tratar este proyecto de ley de cupo municipal”, señaló Romero, y destacó la iniciativa del gobierno provincial en la cuestión con la formación del Ministerio por primera vez en la historia. “Tenemos la voluntad política de la ministra y del gobernador para que las personas trans podamos ser incluidas. Hay tres EEMPA trans en la provincia, y personas de Roldán acuden al que se localiza en Rosario para poder educarse y terminar sus estudios secundarios”, profundizó.

Según explicó, hay seis personas transexuales que actualmente sufren esta problemática en la ciudad. “Con voluntad política, no necesitaríamos un cupo, porque podrían ingresar sin la necesidad de pelear o discutir cada día por este tema. Igualmente, pensemos en la importancia del cupo, ya que marca un precedente para las juventudes que se vienen”, expresó, y advirtió que no se trata de una realidad parcial, sino de una que se incrementará con el tiempo. “Esto no se termina acá, hoy somos seis y, durante los próximos años, el número se incrementará. Es una realidad, la comunidad LGBTQ existe y no se esconde, da la cara”.

En paralelo, especificó que desde el ‘83 que lucha por la visibilización del colectivo. “Me genera muchísima impotencia que existan tantas imposiciones para las personas trans, y ver ahora que existe un sitio donde hay compañeras que no son incluidas ni escuchadas me provoca mucha impotencia y dolor”, manifestó. También, destacó al espacio Roldán Diversa, ya que “brinda contención y permite derivar a las personas a nuestro Ministerio”. “Son compañeras jóvenes que tienen posibilidad de avanzar. Ser travesti no es igual a prostitución, sino que equivale a cualquier ciudadana con derechos, como corresponde”, amplió.

Romero señaló que las principales imposiciones a personas transexuales son “la discriminación hacia nuestra identidad y la falta de reconocimiento a que existimos”. Y sumó que su llegada a Roldán forma parte de un recorrido por lo largo y ancho de la provincia, en pos de apoyar a ciudadanos que viven situaciones similares. “Cuando encontramos a una persona LGBT, estamos ahí y la ayudamos con lo que tenemos. Hacemos lo imposible para que pueda ser incluida. Ahí es donde vemos las falencias de los diferentes gobiernos”.

Porfiri, en tanto, hizo mención a la importancia de la visita de la funcionaria y se refirió a la reunión que mantuvieron. “Le propuse que venga a conocer el espacio de Roldán Diversa, para iniciar una conversación y ponernos de acuerdo en acciones a futuro que visibilicen el colectivo y satisfagan algunas demandas que están teniendo en la actualidad”, dijo. Además, valoró “la gestión política del gobernador en jerarquizar el área, y la posibilidad de que los roldanenses tomen contacto con el Ministerio.

“Cuando salió la ley de cupo laboral trans en la provincia de Santa Fe, la ciudad de Roldán tuvo inconvenientes para llevarla adelante y no hubo difusión. Muchos compañeros no se enteraron de esto”, expresó. “Lo que estamos pidiendo es que se revea esta situación a nivel municipal, que la ciudad se pueda adherir a esta ley provincial. A la vez, que se genere un espacio en el que las personas puedan ser incluidas”, señaló como corolario.