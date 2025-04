Pipi Traferri: “No soy el candidato de Pullaro ni de Milei, soy el candidato de la gente”

A pocos días de los comicios del próximo domingo, Armando Traferri, candidato a convencional constituyente por la lista Más para Santa Fe, hizo un repaso de su campaña, durante la cual hizo énfasis en la consagración de derechos adquiridos. En ese sentido, señaló que es importante que se garantice “la voz de la gente en la Convención, porque, de otra manera, corremos el riesgo de que sea una reforma política para beneficiar a los políticos”.

“Somos reformistas, sabemos que la Constitución necesita actualizarse. Pero no estamos de acuerdo con la forma en que se llevó a cabo el proceso de la ley de reforma, entre gallos y medianoche. Igualmente, decidimos dar el debate y defender los derechos de las sanlorencinas y los santafesinos. Nos hubiera gustado tener más tiempo para que la gente tome dimensión de la importancia de esta elección, que va a definir los próximos 50 años del futuro institucional de la provincia. Nosotros hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, contando cuáles son nuestras propuestas y por qué debemos proteger los derechos adquiridos ante embates que vienen desde el gobierno, tanto provincial como nacional”, señaló Traferri, quien remarcó que es necesario que “en la Convención haya pluralidad de voces, porque, de otra manera, el oficialismo hará lo que quiera”.

El legislador centró su campaña en la necesidad de consagrar en la nueva Constitución derechos como la educación, la seguridad, el ambiente y el empleo digno. Advirtió que hacerlo es una manera de evitar que el acceso a estos derechos quede supeditado a la discrecionalidad del gobierno de turno. En ese sentido, criticó con dureza al Ejecutivo provincial por discriminar a las localidades del departamento San Lorenzo que no pertenecen al espacio de Unidos.

“Según información oficial, en lo que va del año, en nuestro departamento San Lorenzo el 92 por ciento de los fondos de la provincia fueron a parar a ciudades y comunas afines políticamente al gobernador, mientras que sólo el 8 por ciento fue destinado al resto de las localidades, que concentran casi el 70 por ciento de la población. Es un despropósito”, advirtió.

En ese marco, señaló que “es prioridad que, por ejemplo, la nueva Constitución garantice un presupuesto estable para educación, que permita tener infraestructura adecuada y salarios justos para la comunidad docente”. Algo similar propuso para la seguridad: “Tenemos que plasmar todos los avances normativos en seguridad, pero también establecer mecanismos para que esta se brinde en todas las localidades de la provincia, no sólo donde el gobernador quiera tener más presencia. Todos tienen derecho a vivir en un lugar seguro”.

Respecto del ambiente, Traferri argumentó que la Constitución actual ni siquiera hace mención al tema. “No se trata de una cuestión para el futuro, es urgente. El cambio climático, aunque algunos quieran negarlo, ya llegó y una de sus consecuencias son tormentas cada vez más feroces. Debemos garantizar que nuestros hijos y nietos puedan crecer en un ambiente sano, siempre compatibilizándolo con el desarrollo, porque no son cuestiones antagónicas. Pero parece no importar a algunos. Hace unas semanas presenté un pedido de informes por un derrame de un buque en una planta de Vicentin y la provincia me respondió que no podían hacer nada porque correspondía a Prefectura. ¿Cómo puede ser que se laven las manos así cuando los que después tienen que tomar el agua contaminada son los santafesinos?”.

El legislador también hizo hincapié en la consagración constitucional del empleo digno con salarios justos. En ese sentido, propuso que la reforma contemple los acuerdos paritarios y las condiciones laborales. Y criticó al actual gobierno provincial: “Para el gobernador, los trabajadores son variables de ajuste. Lo vimos con los trabajadores de la Uocra. También con el caso Dow, cuando la provincia cajoneó la declaración de interés público y la empresa cerró dejando en la calle a cientos de familias. Y más recientemente con Vicentin, cuando la provincia se volvió a desentender”. En la misma línea, apuntó contra el Ejecutivo provincial por “ajustar a los jubilados, recortándoles la jubilación”.

“Lamentablemente, en los últimos meses hemos visto cómo se han recortado derechos a los santafesinos. Se han incumplido acuerdos paritarios, se llevó a cabo una reforma jubilatoria sin consenso político para ajustar a los jubilados, y no lo podemos seguir permitiendo. Hay quienes hacen campaña diciendo que son los candidatos de Pullaro. Yo puedo decir con orgullo que no soy el candidato de Pullaro ni de Milei, soy el candidato de la gente, porque me debo a ella y quiero ser su voz en la Asamblea Constituyente”, cerró el senador, quien pidió a la población que este domingo vaya a sufragar, porque se trata “de una elección trascendental para el futuro de la provincia y debemos garantizar que vote la mayor cantidad de personas”.