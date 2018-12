Pirotecnia: comercios locales no venderán bombas ni cañones de estruendo

Pirotecnia General Lagos y Pirotecnia Boulevard emitieron un comunicado en el que informaron que tras los debates que se fueron generando en el años sobre el uso de pirotecnia en la ciudad, tomaron la decisión de no comercializar aquellos productos que provocan las estridencias más fuertes.

“De común acuerdo y contemplando los consensos alcanzados en las diversas reuniones y mesas de trabajo convocadas por el Honorable Concejo Municipal de Roldán durante los últimos años, donde participaron, entre otros, representantes de agrupaciones de padres de chicos con autismo, y de asociaciones de protectoras de animales, cumpliremos nuestra palabra de no comercializar bombas y cañones de estruendo, entre otros productos, que son los que generan mayores ruidos, que exceden los decibeles de las normas relativas a ruidos molestos, afectando a chicos y mascotas”, informaron ambos establecimientos.

“Históricamente, hemos tratado de ofrecer a nuestros clientes productos de luces y bajo impacto sonoro, orientando el consumo hacia muchísimos ítems de luces para el disfrute de la familia”, agregaron en el comunicado.

“Dejamos en manos de las autoridades de contralor correspondientes, y a la comunidad de Roldan, de la cual somos parte, que denuncien a los comercios no habilitados legalmente, para así pasar unas Fiestas en Unión, Paz y Libertad entre todos los vecinos de Roldán”, finalizaron.

El comunicado se da en el marco de un debate que se reavivó en los últimos días luego de que el Concejo pasara para el año que viene el debate de fondo en torno a la ordenanza de pirotecnia cero que impulsan desde la agrupación Padres Autismo y que llegó al recinto de manos del Ejecutivo.

En ese sentido, y tras conocer el comunicado de los comerciantes, desde la mencionada agrupación advierten que si bien reconocen la iniciativa de no vender bombas de estruendo, sostienen que “no hubo ni fuimos parte de ningún consenso. Sí estuvimos en debates y mesas de diálogo pero nunca se llegó a nada, lamentablemente, sino tendríamos una ordenanza”.

Repercusiones de lo aprobado por el Concejo

El concejal Roberto Amsler emitió su opinión sobre el porqué de la negativa del cuerpo a sacar un Decreto para que se cumpla la ordenanza de ruidos molestos, por el tema pirotecnia. En relación a lo expresado por el Frente Progresista, el edil de Cambiemos expresó que “como en tantas oportunidades este bloque falta a la verdad”.

“El oficialismo expuso sus motivos para no apoyar el decreto y el Frente Progresista se puso en una posición, como en tantas otras oportunidades, rígida y sin apertura al diálogo. Ante esa situación y viendo que por contar con mayoría el oficialismo iba a conseguir no sacar nada sobre el tema, fue Cambiemos quien propuso sacar un comunicado, comprometiendo a las partes (fabricantes, vendedores, etcétera) a que cumplan con el compromiso que habían asumido a lo largo del año, en cuanto a la venta de productos de bajos decibeles, como así también que se comunique todo esto a través de los medios”, sumó.

“Esta propuesta alternativa tuvo eco en todos los bloques y gracias a eso el jueves pudo sacarse algo sobre el tema, que no es para nada lo que se necesita, pero que no ser por Cambiemos no se hubiese conseguido sacar nada”, remató Amsler.