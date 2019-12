Pirotecnia en Navidad: denuncia por venta ilegal y fallas en la aplicación de la ordenanza

En Roldán la teoría está lista, ahora falta ajustar detalles en la práctica. En la primera Navidad con ordenanza que regula el uso de Pirotecnia en la ciudad vigente, se detectaron algunas fallas en la aplicación y, pese a la existencia de denuncias, no se logró decomisar los elementos que se estaban vendiendo por fuera de la Ley.

Integrantes de la agrupación Padres Autismo, una de las principales militantes en pos de la causa, se pusieron al hombro la tarea de la fiscalización y el mismo 24 por la tarde salieron a recorrer la ciudad, sobre todo algunos puntos que les había llegado el dato de que estaban vendiendo de manera ilegal pirotecnia.

Uno de ellos fue en barrio Don Quijote, hasta donde llegaron tras haber recibido denunciar privadas a su página. “Se siguieron todos los pasos correspondientes según la ordenanza vigente, y lamentablemente en ningún número telefónico de la GUR atiendieron, así que tras ir a ver realmente que estaban vendiendo, nos acercamos a la base personalmente a radicar la denuncia. Allí comprobamos que los números no funcionaban y nos dieron otros alternativos para hacer futuras denuncias (ver al pie)”, indició a El Roldanense Sabrina Gammuto, una de las integrantes de la agrupación que se encargó del recorrido.

“Uno de los lugares es una casa particular en Barrio Don Quijote, calle Los Molinos bajando la ruta 9, ahí no tienen ningún tipo de habilitación. Tras todo el recorrido hecho se logró se acerque la GUR y un móvil policial a labrar un acta pero no pudieron decomisar porque no tienen permiso del juez del Tribunal de Faltas. No vamos a parar hasta que los multen y saquen todo. Los vendedores vinieron a amenazar y tomar la patente del auto cuando ellos son los que están incumpliendo”, advirtieron desde la agrupación.

“Nos decían que ellos estaban vendiendo cosas permitidas como estrellitas y fuegos artificiales, pero en realidad ellos no tienen la habilitación para hacerlo. Nos amedrentaron por filmar y sacar fotos y por eso fuimos a radicar la denuncia a la Comisaría. No tenemos miedo pero hacemos cumplir la ordenanza y dejamos asentado que sí, se sacaron fotos y se filmó, pero fue para conseguir pruebas para ir este jueves al Tribunal de Faltas y a la Municipalidad”, ampliaron.

El problema que encontraron respecto al cumplimiento de la ordenanza es que en la misma se especifica, según explicaron, que la GUR puede decomisar los elementos. Pero ante el caso práctico, los agentes les manifestaron que pueden labrar el acta pero no sacar las cosas ya que eso sólo lo pueden hacer con orden del Juez del Faltas.

El otro local donde hubo venta es el de Ruta 9 y A012, aunque en este caso se trata de un lugar habilitado: “Lo que venden a la vista es lo permitido, en caso que sepamos de ventas de productos prohibidos haremos las denuncias como corresponde. Somos simplemente padres haciendo cumplir una ordenanza que nos llevó tres años tenerla, hoy está reglamentada y vamos con todo”, advirtieron.

En lo que respecta al uso -algo mucho más complicado de multar- fue notable la menor cantidad de pirotecnia sonora que se utilizó respecto a otros años. Si bien sigue habiendo casos, de a poco se va tomando conciencia y la sociedad va acompañando la movida.

Números para denunciar: