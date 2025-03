Pone primera: reconocida escuela de manejo cumple su séptimo año en la ciudad y se renueva con dos autos OKM

Formas de contacto:

La academia de manejo PDF Autoescuela cumple siete años en el rubro y para el dictado de clases se renueva con dos autos cero kilometro. Además busca llegar a la región su servicio ‘‘puerta a puerta’’. ‘‘Desde hace siete años nos dedicamos a enseñar a manejar y en este 2025 decidimos redoblar la apuesta y renovar las unidades disponibles para la enseñanza’’, anticipó Patricia, una de las responsables de la Escuela de Conductores en diálogo con‘‘Con una inversión muy fuerte y después de mucho esfuerzo renovamos las unidades y tenemos a disposición de nuestros clientes doscero kilómetro. Son autos muy reconfortantes para tener las experiencias de manejo’’, resaltó el otro responsables de la academia Daniel Coria. ‘‘Nuestra propuesta no solo es enseñar a las personas conducir, sino que además lo hacemos de una manera única y diferenciada ya que combinamos la seguridad vial con el bienestar mental y la responsabilidad al volante’’, señalo una de las responsables y al mismo tiempo agregó: ‘‘Buscamos formar conductores más conscientes, responsables y armoniosos con su entorno’’. Con un enfoque personalizado e integral, en PDF buscan brindar en cada clase la posibilidad de que el proceso de aprendizaje sea de a poco y que el alumno asimile los conceptos teóricos para que al mismo tiempo los lleve a la practica. Durante los siete años de vida según los propios registros de la academia más de mil personas fueron las que aprendieron a manejar. ‘‘Desde nuestra academia de manejo buscamos empoderar a los conductores para que al momento de salir a las calles y rutas de la ciudad sean más conscientes, responsables y respetuosos con su entorno. Nuestros instructores consideran a la persona en su integridad física, psicológica y emocional, con técnicas de relajación (mindfulness) para reducir el estrés al volante. Siempre el proceso va de menor a mayor’’, explicó Patricia y agregó: ‘‘No solamente damos clases para quienes no sepan manejar, también dictamos clases para aquellos que necesitan agarrar experiencia en ruta o simplemente quieren aprender a estacionar’’. Puerta a puerta Si bien PDF tiene su sede en Roldán, también tienen a disposición el servicio puerta a puerta: pasan a buscar al futuro conductor por la casa o el trabajo, le brindan la clase de una hora de reloj y lo vuelven a dejar en ese mismo lugar. Este servicio es ideal para quienes viven en Funes o San Jerónimo Sud. ‘‘Aprender a conducir no solo es un paso hacia la independencia, es una puerta abierta a nuevas aventuras, para muchas personas le significa cambios sustanciales de vida, porque les permite llevar a sus hijos a sus actividades o hacer las compras sin estrés y disfrutar de paseos familiares inolvidables’’, resaltó Coria y agregó: ‘‘Queremos educar personas más seguras y responsables al volante, generando un impacto positivo en sus vidas y en la comunidad que los rodea’’.trabaja de lunes a viernes de 8 a 18.30hs y sábado desde 8 a 12hs. Acepta todas las formas de pago: efectivo, débito, transferencia y crédito, y desde el 20 de marzo hasta el 20 de abril todos los packs de clases que se abonen en efectivo o transferencia tienen un 20% de descuento y en caso de abonar con tarjeta de crédito se podrá realizar hasta seis cuotas sin interés.Instagram: @pdf_autoescuela Whatssap: 3412 81-6999