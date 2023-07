Porfiri: “No estamos para decaer, logramos seguir a pesar de los intentos espurios de quitarnos del camino”

Por: Natalia Porfiri (*)

Me tomé dos días y quizá sea mucho, sobre todo porque no quiero ser injusta con quienes nos acompañaron con el voto, con la militancia, con el trabajo. A ellos mi agradecimiento y decirles que necesitamos el esfuerzo nuevamente. Porque no estamos para decaer, logramos seguir a pesar de los intentos espurios de quitarnos del camino, logramos seguir a pesar de que en las últimas semanas Escalante (sí, Escalante porque del candidato que encabeza la lista ni conocemos la voz) y Pedretti hicieron lo mismo que vienen haciendo durante los últimos 32 años en Roldán: incentivar la grieta y levantarse entre ellos para seguir siendo los caciques de la ciudad rotando entre ejecutivo y concejo, engañando con una pelea que hoy queda demostrado que para lo que sirvió es para disputarse un electorado que desde ambos lados decían y sabían necesario para seguir en el poder, estoy hablando de los vecinos de Tierra de Sueños 2 y 3.

Durante varios días me estuvieron preguntando qué pensaba sobre el acuerdo con Aldic, siempre intenté responder respetando a los vecinos, porque, si algo no quise, es que pasaran las dos cosas que terminaron pasando: los vecinos se pelearon entre ellos poniéndose de un lado o del otro pensando que Pedretti o Escalante eran quienes representaban sus intereses cuando en realidad sólo estaban subiéndose al ring de la contienda electoral; y por otro lado la gente salió a votar con odio, con enojo, a muchos vecinos de todo Roldán los condujeron a votar en contra de, y mientras nosotros pedíamos que la gente votara positivamente, con esperanza, el descontento hizo votar al “menos peor”. Mientras tanto, ni Pedretti (en sus 12 años de gobierno desde el comienzo del barrio) hizo cumplir a la empresa con las obras, ni las hizo; ni a Escalante le interesó un convenio para el beneficio de los vecinos acordando con los concejales sabiendo que no tenía mayoría para poder aprobarlo, dejando la decisión sobre qué tiempos deberían tener para evaluarlo, en manos de una empresa que estafó a tantos vecinos.

En el 2021 la gente eligió un cambio de la mano de un equipo que llevaría adelante todas las obras que necesitaba la ciudad y hasta hoy, casi dos años después, no conocemos ni un proyecto, ni un paper que nos explique por dónde van a empezar. Sólo se dedicaron a hacer, propagandísticamente, cosas para diferenciarse de la gestión anterior, cambiando de fecha las colectividades, cambiando de lugar los carnavales. Y mientras Pedretti clientelarmente entrega chapas, bolsones y vaya a saber cuántas cosas más, para comprar voluntades, Escalante sumó en su gestión secretarios y funcionarios con abultados sueldos que no gestionan ni una poda de un árbol.

Ni Pedretti ni Escalante pudieron mejorar o al menos contar un proyecto sobre cómo mejorarían la calidad de vida de la gente; la calles siguen siendo un barrial cuando llueve, intransitables entre baches y poco mantenimiento; los ingresos a los barrios sobre autopista, ruta 9 y A012 siguen siendo un peligro; los fondos para las escuelas son manejados con poca transparencia y sin criterios de prioridades y los clubes sin financiamiento propio haciendo malabares para cubrir sus necesidades dependiendo de la “generosidad” de algún dirigente de turno.

Dijimos en campaña que la ciudad sigue con las mismas necesidades que parecieran aparecer cada dos años, en cada elección.

Estos dos espacios políticos generaron tanto odio, enojo, bronca y grieta que el domingo se votó en contra de…(no hace falta más que conocer los números de votos blancos, anulados y ausencias) pareciera que nos queda elegir entre lo malo y lo peor que nos tocó vivir en Roldán desde hace más de 15 años.

Pero no vamos a bajar los brazos, quienes nos apoyaron nos lo están pidiendo, decimos lo que pensamos, porque así lo vamos a hacer en el concejo, no vamos con las propuestas ideales, vamos con la idea de hacer, de gestionar, de decir lo que muchos piensan y no se animaron a votar.

Para dejar de lado el clientelismo (el barato de un bolsón o chapas y el costoso de mantener funcionarios que no gestionan) hay que dar batalla, en el concejo hay que aprobar ordenanzas que generen y garanticen derechos independientemente del gobierno de turno, y en esta campaña construyendo una alternativa, sacando la venda de los ojos que no nos dejan ver que seguimos con las mismas necesidades a pesar del cambio de gestión mientras Pedretti y Escalante se turnan los lugares de decisión.

(*) candidata a concejal