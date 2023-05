Porfiri y un posteo con pinta de candidatura: “Estoy convencida de lo mucho que podemos hacer desde el Concejo”

Con una foto en el cartel de Roldán, presentación y declaraciones directas, la referente de Unidad Ciudadana Natalia Porfiri hizo este lunes un sugestivo posteo en sus redes sociales en el marco del aniversario de la ciudad, el cual puede ser claramente leído como el primer acto de lanzamiento de su precandidatura al Concejo.

“Mi nombre es Natalia Porfiri, vos me conocés. Conocés mi trabajo, mi militancia, mis aciertos y errores. Estoy convencida que Roldán, que hoy cumple 157 años, debe estar mejor, en obras, en atención al vecino, en acceso a derechos como la seguridad, el trabajo y la educación. De esa deuda nos debemos hacer cargo los dirigentes políticos que pretendemos representar a los ciudadanos. Este año nuestra ciudad renueva 3 bancas en el Concejo. Acepto el desafío de llevar adelante la representación de los vecinos, pero necesito que me acompañes”, destacó.

“Me comprometo a formar parte de una alternativa que sea cercana, presente y tenga gestión directa. Una alternativa que represente la nueva configuración que tiene la ciudad. Este año tenemos la oportunidad de comenzar a delinear desde el Concejo el modelo de ciudad que necesitamos”, dijo y apuntó directo los dardos a los dos espacios que hoy se disputan el liderazgo político: “Hoy predomina un modelo aparentemente antagónico que privilegia la continuidad de la casta política roldanense, que se diferencia en cosas superfluas pero sigue sin tener en cuenta las necesidades cotidianas de los vecinos”.

“A ese poder enquistado propongo otro modelo que comience a delinear y a hacer crecer el perfil de una ciudad de trabajo acompañando legislativamente a la industria, el comercio y los emprendedores, que son los verdaderos sectores que generan empleo”, sumó Porfiri quien ya se candidateó en dos oportunidades para representar a los vecinos en el Concejo pero nunca ocupó un cargo en el Estado local.

En diálogo con El Roldanense, Porfiri aclaró: “No soy concejal, aún nunca lo fui y nunca estuve con responsabilidades de gestión a nivel local. Claramente sé donde estoy parada, no reniego en absoluto de mi formación política ni de mi ideología. No reniego de que me adjudiquen haber gobernado durante 20 años, pero la realidad es que en ningún momento fui parte de la gestión, tengo profundas diferencias en los modos de construir política, de hacer política, de acercarme a la gente y de eso hablo cuando hablo de renovación, y hablo de los dos espacios que hoy en Roldán aparecen como únicos. Nos debemos como sociedad dar paso a otras formas, a intentar dejar de lado prácticas clientelares que subestiman y maltratan al vecino”.

