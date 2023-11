Primeras definiciones de Milei como presidente electo: dolarización, privatizaciones y futuro gabinete

“El ordenamiento argentino es federal. No se pueden privatizar ni la Educación ni la Salud porque están en el plano de las provincias. Eso fue parte de la campaña del miedo. ¿Lo del voucher? Siempre es mejor financiar la demanda, no la oferta. Pero estamos hablando de cosas que no se van a poder implementar en el corto plazo, así que dejemos de meterle ruido en la cabeza a la gente. Todo va a seguir como hasta ahora”.

Dolarización y Banco Central

“Cerrar el Banco Central es una consigna de índole moral porque para nosotros robar está mal. Dolarizar es la moneda en la que lo hacés, pero el eje central es cerrar el BCRA, después la moneda será la que elijan los argentinos libremente. En el fondo querés dolarizar para sacarte de encima el Banco Central”.

Ajuste

“El eje central está en el diseño de la transición de modo tal que se minimice el daño sobre la sociedad; el ajuste inexorablemente hay que hacerlo, la gran diferencia es que la casta política siempre decidía que lo pague la gente y nosotros decimos que lo va a tener que pagar la casta política con sus socios”.

Relación con el FMI

“Nosotros hace tiempo que venimos conversando con la gente del FMI. El programa con el FMI está caído porque de tener una meta de déficit primario de 1.9 del PBI estamos cerca de los 3 puntos del PBI. Es fundamental que se corrija esto lo más rápido posible”.

Futuro gabinete

Al evaluar el futuro armado de su Gabinete nacional, que ratificó que será de ocho ministerios, el presidente electo confirmó que el abogado penalista Mariano Cúneo Libarona pasará a ocupar el rol de ministro de Justicia. Carolina Píparo, en tanto, será la titular de la Anses. “Vamos a sorprender con el equipo que estamos armando; estamos integrando a especialistas de diversos espacios pero con convicción de cambiar a la Argentina hacia las ideas de la libertad. Los más talentosos van a estar dentro, no importa de dónde vengan, lo que importa es resolver los problemas de los argentinos, dijo.

Milei también reconoció que propondrá una figura para ser miembro de la Corte Suprema. “Lo tengo claro y mi intención es consensuarlo con mi ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarano y con la Corte, que sea algo consensuado”, dijo.

Puntualmente, al enfocarse en su ministro de Economía, el libertario dijo que tenía planeado anunciarlo hoy, pero que las declaraciones de Massa de anoche y la incertidumbre sobre su futuro demoraron el anticipo. “Yo tenía un plan para anunciarlo hoy mismo, pero dada la canallada hecha por el ministro Massa de culparnos por cosas tomadas por el actual gobierno, esto de que me van a estar torpedeando al ministro de Economía antes de asumir”, argumentó, y subrayó: “Es una canallada. Nos están responsabilizando de lo que lo va a pasar cuando esto es responsabilidad de estos cuatro años de desgobierno; no me pueden achacar algo que no empecé”.

Sin dar precisiones, no obstantes, Milei definió a figuras que podrían ser titulares del Palacio de Hacienda. “Sturzenegger es una persona que yo admiro; [Luis] Caputo trabaja excelentemente bien y tengo un gran respeto profesional y humano, lo tendría en mi equipo; Laspina es alguien con quien podría hablar, de hecho somos compañeros en la Cámara [de Diputados]”, evaluó. “Algunos puestos clave todavía decidimos mantenerlos en reserva”, sumó.