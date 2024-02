La roldanense que venció sus miedos y fue por su sueño: hoy es candidata a Miss Universo Santa Fe 2024

Priscila Rose tiene 24 años y junto a Solana Sevillano (otra roldanense en concurso) es hoy una de las 25 seleccionadas a Miss Universo 2024 por la provincia de Santa Fe. La joven es contadora, ejerce la manicura y el maquillaje, se destaca por su belleza natural, su carisma y su compromiso con su comunidad: así la describen desde la página oficial del concurso.

Apasionada de la cocina, canta, hace fotografía, motocross y pole dance deportivo, y también es tatuadora. “Fui una persona muy tímida, tenía muchas inseguridades que poco a poco pude ir sanando. Siempre me gustó la idea de ser modelo, la mamá de una vieja amiga me incentivó, y le tengo un cariño enorme a esa mujer, espero me este viendo ahora. En ese entonces no teníamos los medios suficientes y no pude iniciarme, pero me aprendí muchísimos desfiles, se de muchos diseñadores, veía los concursos en la tele , soy re fotogénica y me acuerdo que copiaba las fotos de los famosos. Siempre lo tomé como un juego ya que nunca pensé que iba a poder entrar a ese mundo”, recordó con nostalgia en diálogo con El Roldanense.

“Soy una persona llena de tatuajes, tenía muchas inseguridades y era un poco tímida, pero un día dije ´si no lo vivo ahora nunca voy a saber´ y quería salir de mi zona de confort. En el 2019 un fotógrafo me mandó un mensaje para hacer una sesión de fotos porque estaba buscando chicas y no se cómo me animé. Al día de hoy se convirtió en mi fotógrafo y amigo (Jonathan Siniani), él me inició y desde ahí no paré, le estoy totalmente agradecida”, sumó.

Sobre sus inicios también recordó con afecto a otras personas que marcaron su camino: “Me formé desde entonces en la academia de Graciela Rodriguez, participé en varios desfiles con ella dentro y fuera de la ciudad, le tengo mucho aprecio porque fue de las primeras que me inició, formó un equipo muy lindo también y aprendí muchísimo con ella. Le pone muchísima dedicación a su trabajo ella y todo el equipo. También me formé en la Academia Mimarte de Joni Siniani y Aneley Pilón, con la profe Natalia Garay que es una genia. También participé en muchos desfiles y sesiones de fotos con ellos hasta la fecha”, relató.

Priscila tiene claro qué quiere de ahora en más y no duda en contarlo: “Estoy buscando ampliarme más en esto asique quiero seguir aprendiendo, conociendo gente hermosa, haciendo lo que más me gusta. Me nominaron a los premios CD dorado que premia la trayectoria en modelos, diseñadores y demás. El evento se realizará el 9 de marzo en Rosario. No caigo todavía estoy re contenta y agradecida”.

“En cuanto al Miss Universo Santa Fe, vi la convocatoria en redes el 10 de febrero y me dio curiosidad . Dije ´voy a probar´ total no me tenía mucha fe. Me presenté de cara dura y siendo la primera vez que realizaba un casting de tal magnitud. El lunes siguiente me avisaron por WhatsApp que había sido seleccionada como una de las 25 candidatas y me tiré al piso de la emoción”, contó y le dedicó unas palabras a su familia: “Me re apoyan en este momento, están super orgullosos, también los amigos y la gente del pueblo que me banca. No me imaginé que iba a pasar de esta manera y que iba a tener tal repercusión. Asique estoy re orgullosa de representar a Roldán, junto a otra compañera también de la ciudad en el concurso que se va a realizar mediados de abril. Ya comenzamos con las fotos oficiales y estamos realizando distintos proyectos sociales, es una experiencia de otro mundo”, finalizó.